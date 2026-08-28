Quique Álvarez s’aïlla del mercat i de les xarxes: “Vanat està bé i és possible que jugui”
L'entrenador del Girona repeteix que "està sent una situació estranya", però assegura que "he vist tothom amb molt bona actitud"
Si pogués teletransportar-se, Quique Álvarez ja seria a dimecres vinent pel matí entrenant a la Ciutat Esportiva. L'entrenador del Girona no és aliè a la realitat del tancament del mercat de fitxatges -amb possibilitat que marxin jugadors com Ounahi, Van de Beek o Àlex Moreno-, però intenta aïllar-se tant com pot per centrar-se en el dia a dia i en el proper partit d'aquest dissabte contra Las Palmas a Montilivi (21.30 h). També passa de les xarxes socials, on aquesta setmana Vanat ha estat protagonista esborrant qualsevol vincle amb el club blanc-i-vermell del seu compte d'Instagram. "Intento no mirar-ho, però ell està bé. És possible que jugui i ens pugui ajudar", ha confirmat el tècnic que només té les baixes de Portu i Ounahi per lesió.
Quique Álvarez ha repetit que "està sent una situació estranya", però ha assegurat que "aquesta setmana he vist tothom amb molt bona actitud". Malgrat que porta dos entrenaments amb l'equip i que "ahir va fer poca cosa", Javi Boñar està llest per debutar i cobrir la baixa d'Arnau al lateral dret: "Dels que han arribat, és el que competitivament està a un millor nivell i està disponible". També podria entrar a la convocatòria Pyshchur, després de perdre's els dos primers partits de lliga "per decisió tècnica". "Està treballant bé i estic segur que ens ajudarà. Hem de tenir paciència i ell amb nosaltres", ha dit sobre el davanter ucraïnès.
Del rival, Las Palmas, l'entrenador ha comentat que "és un rival dur, com tots els de la categoria. A més, ha començat amb dues victòries. Té la moral i l'empenta que no tenim nosaltres. Amb la pilota ho fa molt bé, està ben col·locat i t'intenta atraure, a part que amb espais té jugadors a dalt que fan mal. Està traient resultats, però a mi m'interessa més el meu equip. Espero veure un equip competitiu, més semblant al del primer partit, i crec que competirà bé al partit".
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