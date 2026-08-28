Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporada AltaCirc FiresTsygankovDan PeralboRiuada NepalSi Us Plau RosesAcústica
instagramlinkedin

El Sevilla truca a la porta de Bryan Gil

El jugador també ha rebut l'interès de l'Olympiacos grec

Bryan Gil en acció amb Tasende durant la derrota a Còrdova de divendres

Bryan Gil en acció amb Tasende durant la derrota a Còrdova de divendres / A.J. González/Diario Córdoba

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

S'acceleren els moviments i les trucades al Girona, que té un sidral important pel que fa a les altes i les baixes de la plantilla, abans que el mercat de fitxatges no tanqui l'1 de setembre. Segons ha pogut confirmar Diari de Girona, el Sevilla ha preguntat per la situació de Bryan Gil, pel qual planeja un preu de sortida que podria enfilar-se als deu milions d'euros. El conjunt andalús busca extrems perquè Oso i Vargas tenen la porta de sortida oberta i ha contactat amb Gil, que ja va jugar-hi en el passat i que no amaga la seva predisposició a tornar. El futbolista blanc-i-vermell també ha rebut l'interès de l'Olympiacos grec.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents