El Sevilla truca a la porta de Bryan Gil
El jugador també ha rebut l'interès de l'Olympiacos grec
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
S'acceleren els moviments i les trucades al Girona, que té un sidral important pel que fa a les altes i les baixes de la plantilla, abans que el mercat de fitxatges no tanqui l'1 de setembre. Segons ha pogut confirmar Diari de Girona, el Sevilla ha preguntat per la situació de Bryan Gil, pel qual planeja un preu de sortida que podria enfilar-se als deu milions d'euros. El conjunt andalús busca extrems perquè Oso i Vargas tenen la porta de sortida oberta i ha contactat amb Gil, que ja va jugar-hi en el passat i que no amaga la seva predisposició a tornar. El futbolista blanc-i-vermell també ha rebut l'interès de l'Olympiacos grec.
Subscriu-te per seguir llegint
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Caguetes a Montilivi
- La Santa, la capella dels Pirineus convertida en restaurant
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- De l’Acadèmia a marxar del club: el Girona també traspassa Arnau i Minsu
- Salellas veu una 'injustícia' que Educació no hagi aportat més diners a la pública amb la privatització de Bell-lloc i Alzines