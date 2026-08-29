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Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)

Jastin, Fran Beltrán, Asprilla, amb un doblet, i Izan González lideren el primer tiromf del Girona a la Lliga en el retorn de Vanat

Gazzaniga no satisfà a la grada i s’emporta xiulets en el dos gols que rep

Les imatges del Girona FC - Las Palmas

Les imatges del Girona FC - Las Palmas / Aniol Resclosa / DDG

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

No hi ha millor remei que aquell que cura. La victòria (amb golejada inclosa 5-2), per al Girona, va ser la solució a tots els mals, o part d’ells.

Després d’una setmana crispada per les diferents operacions de mercat que han acabat amb les sortides d’Arnau, Tsygankov i Minsu i l’arribada de Javi Boñar -aviat també Mateu Morey-, més l’estira-i-arronsa de diferents jugadors de la plantilla per resoldre el seu futur abans de dimarts vinent a la mitjanit, feia la sensació que ahir contra un Las Palmas amb la moral alta arran d’un bon inici era el dia límit: o bé per partir peres o bé per reconciliar-se. Vanat va amenaçar en seguir el mal exemple del seu compatriota, traspassat a l’Ajax de Míchel per un preu molt inferior al seu valor perquè deixés de ser un problema, però finalment va recapacitar i va tornar a posar les fotos amb el Girona al seu perfil d’Instagram. El davanter ucraïnès, si no arriba una bona oferta en els dos dies que queden, serà l’estrella d’aquest Girona a Segona.

Vanat, que es va perdre el final del curs passat per lesió i tenia el cap en un altre lloc als dos primers partits de lliga, va reaparèixer gairebé cinc mesos després en competició oficial. Ho va fer com a titular, liderant un onze on encara no hi figurava Javi Boñar pels pocs entrenaments que duu amb l’equip. Francés va fer de lateral dret i, per moments, de central amb Bryan Gil corrent per tota la banda.

Una acció de l’extrem andalús va significar la primera ocasió per als de Quique Álvarez. Li va deixar la pilota a Vanat i aquest li va cedir a Abel Ruiz amb un xut que la defensa de Las Palmas va treure a córner. Els dos davanters es van entendre al camp en un teva-meva després de rebre moltes passades filtrades dels centrals. Holmes Junior, per cert, continua actuant com un veterà als seus 17 anys.

Enmig de l’atac persistent del Girona, s’hi va sumar un protagonista inesperat. Al minut 22, Jastin va inventar-se un golàs a la frontal de l’àrea per confirmar les bones sensacions a Montilivi. L’extrem lleidatà va estrenar la titularitat de la millor manera en rebre una pilota de Fran Beltrán, decisiu en el canvi de ritme, i executar un cacau impossible per Caro. La grada va intervenir amb un «Jastin, queda’t» a l’uníson. Poc després, va reclamar el seu moment Izan González amb un xut molt semblant. Aquest cop, però, el porter de Las Palmas va intervenir.

A l’altra porteria, Gazzaniga s’ho mirava tranquil. El conjunt canari no va tenir cap rematada en tota la primera part. Els de la Barrera, a més a més, gairebé reben la sentència abans de la mitja part amb un xut de Vanat que, tenint més d’una opció clara, va voler fer filigranes intentant colar la pilota entre les cames d’un Caro que no li va permetre. Segurament, el millor hauria estat assegurar el tir.

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El tècnic de Las Palmas va revifar el seu equip amb canvis després del pas pels vestidors. L’entrada d’Iván Jaime es va notar de seguida i, avisant amb el primer xut canari entre els tres pals que va aturar Gazzaniga, ràpidament va trobar l’empat aprofitant una errada del porter argentí en el refús. Malgrat la felicitat aparent, hi havia una línia molt fina per treure tota la frustració i així ho va fer saber l’afició, desviant totes les mirades cap a la llotja. També xiulant al de Murphy cada vegada que tocava la pilota. No va ser l’únic que es va equivocar. Caro li va regalar el gol a Fran Beltrán per calmar les aigües. Mentre que Asprilla va sentenciar amb un cacau a l’escaire. L’extrem colombià s’ha posat el sobrenom de revulsiu i no s’ho va pensar dues vegades quan va rebre una pilota del migcampista madrileny. Fran Beltrán va aparèixer en quasi totes les fotos, excepte al final. Asprilla va per pujar el quart gol definint a la perfecció amb la dreta. Las Palmas, sense res a dir, va ajudar que el final fos encara més plàcid amb l’expulsió de Jesé. Tot i que Miyashiro també va tenir l’opció de marcar. Igual que Izan González, qui per fi va gaudir del seu moment.

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