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Girona - Las Palmas, en directe
Segueix la narració de Diari de Girona del partit que es juga a Montilivi
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14' Bons minuts del Girona, que trepitja àrea rival.
9' Li torna el favor Abel Vanat. Ara és l'ex del Barça qui fa la passada i l'ucraïnès qui envia fora la rematada.
8' Primera rematada del Girona! Bona transició que culmina Abel, que l'envia fora. Vanat havia fet la passada
5' Targeta groga per Jastin, que deixa anar el braç
0' Arrenca el partit a Montilivi!
Ja tenimels onzes!
Alineació del Girona: Gazzaniga; Álex Moreno, Zamorano, David López, Francés; Izan, Fran Beltrán, Bryan Gil, Jastin; Abel Ruiz i Vanat.
Alineació de Las Palmas: Caro; Clemente, Herzog, Ález Suárez, Pezzolesi; Kirian Rodríguez, Loiodice, Manu Fuster, Miyashiro; Betrancor i Jesé.
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