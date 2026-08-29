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Girona - Las Palmas, en directe

Segueix la narració de Diari de Girona del partit que es juga a Montilivi

Stuani i Abel Ruíz celebrant un gol a Montilivi

Stuani i Abel Ruíz celebrant un gol a Montilivi / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona
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