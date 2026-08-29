Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona - Las PalmasFestival AcústicaComarquesEsportsAgenda Girona
instagramlinkedin

La prèvia

Girona-Las Palmas: Sumar el primer triomf per no prendre mal abans d’hora

El Girona sap que l’única manera de calmar el rebombori causat pel mercat de fitxatges és aconseguint resultats i per això ha de guanyar a Las Palmas

Àlex Moreno, amb la pilota als peus, durant l’entrenament d’ahir a Montilivi.

Àlex Moreno, amb la pilota als peus, durant l’entrenament d’ahir a Montilivi. / Girona FC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El Girona ha activat el compte enrere per a què tanqui el mercat de fitxatges i Quique Álvarez pugui treballar definitivament amb l’equip que aquesta temporada lluitarà per l’ascens a Primera Divisió. La marxa aquesta setmana d’Arnau, Minsu i Tsygankov i la possibilitat ben real que els acompanyin per la porta de sortida més futbolistes com Ounahi, Van de Beek, Àlex Moreno o Bryan Gil (a part d’alguna sorpresa d’última hora) abans de dimarts vinent a la mitjanit han causat rebombori a Montilivi i l’entrenador blanc-i-vermell sap que l’única manera de calmar-lo és aconseguint resultats.

Després de començar amb un u de sis, sumar la primera victòria aquesta nit contra Las Palmas (21.30 h) és un deure imperatiu per no prendre mal abans d’hora. Els gironins, que ja van llançar l’inici de la Lliga el curs passat i després van trobar a faltar els punts al final, ho saben de sobres.

Els de Quique Álvarez afronten el partit més delicat fins ara, tenint en compte que la plantilla s’ha debilitat encara més sense Arnau, Minsu i Tsygankov, i el tècnic té poques alternatives per triar. «Intento posar els jugadors que veig centrats i tant físicament com mentalment estan preparats per competir. Si aquests dies no han jugat és perquè potser no ho estaven», va explicar ahir en referència a Ounahi i Van de Beek (el neerlandès va disputar els últims minuts a Còrdova), però també s’hi poden incloure Vanat, Misehouy i Pyshchur. Contra Las Palmas, l’entrenador ja va avançar que el marroquí està lesionat (tot i que segons va avançar Santi Aouna, ha rebut l’autorització per viatjar a Amsterdam i negociar amb l’Ajax) i juntament amb Portu són les úniques baixes; mentre que Vanat «està bé i hi ha possibilitats que jugui». En el cas que no ho vegi clar, Abel Ruiz es mantindrà de titular i Stuani serà la bala que es guardi per a la segona part.

Com a conseqüència del mercat, el partit d’avui suposarà el debut de futbolistes com Javier Boñar, el nou lateral dret del Girona, i Unai Hernández, que tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella i ho farà com a lateral esquerre del primer equip.

Notícies relacionades i més

Pel que fa al conjunt canari, ha guanyat els dos primers partits i té l’objectiu d’assolir el nou de nou. Rubén de la Barrera té les baixes de Marvin Park, Viti Rozada, Jeremía Recoba, Edward Cedeño i Ale García per lesió i recupera Enrique Clemente.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents