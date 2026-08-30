El Girona cedeix Papa Dame Ba a la UD Logronyès
El senegalès, que ha jugat quatre partits amb el primer equip blanc-i-vermell, provarà sort aquesta temporada a Primera RFEF
El Girona FC ha anunciat aquesta tarda que ha arribat a un acord amb la UD Logronyès per a la cessió de Papa Dame Ba. El futbolista, de 22 anys, competirà aquesta temporada a Primera Federació després de disputar 57 partits amb el Girona B, en què ha marcat 10 gols. El senegalès va arribar al club blanc-i-vermell el mes de gener del 2024, ara fa dos anys i mig, procedent del Keur Madior del Senegal. Durant aquest temps, ha participat en quatre partits amb el primer equip. Fins i tot va arribar a debutar a Primera Divisió, jugant 47 minuts al camp del Las Palmas l'octubre del 2024, en un partit que va acabar amb derrota dels gironins per la mínima (1-0).
El futbolista, amb aptituds per actuar com a extrem i també com a lateral, canvia d'aires amb l'objectiu d'acumular experiència i seguir creixent com a futbolista. "Estic molt content i motivat amb aquesta nova etapa. Arribo a un club que ha competit a la Segona Divisió i ho faig amb ganes d'ajudar en tot el que calgui perquè torni al futbol professional. Tinc moltes ganes de treballar, conèixer els meus nous companys i també als membres del cos tècnic i l'afició. Tant de bo aquesta temporada sigui molt bonica", ha expressat Papa en declaracions facilitades pel club de La Rioja.
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