48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
Des del club no s’espera un volum de moviment molt gran, condicionat per les sorpreses
El mercat de fitxatges tancarà la persiana demà a les 23.59 hores i, per fi, Quique Álvarez sabrà quins seran els futbolistes que tindrà a disposició per intentar que el Girona torni a Primera Divisió. Tot i la rumorologia respecte a un munt de noms, a Montilivi no s’espera un volum de moviment gaire elevat, sempre que no hi hagi sorpreses inesperades.
La direcció esportiva tancarà el lateral dret amb l’arribada de Mateu Morey procedent del Mallorca, que hauria de ser anunciat al llarg de la jornada d’avui. Per Morey, el Girona pagarà una xifra gairebé simbòlica: diverses informacions indiquen que l’acord s’ha tancat en 100.000 euros, més 200.000 en variables i un tant per cent de futura venda. Amb ell i el recentment fitxat Javi Boñar, que ja va debutar en la golejada contra el Las Palmas, no hi haurà més moviments en aquesta zona.
Pel que fa a altres possibles altes, hi ha dos noms marcats en vermell. Es tracta del defensa de l’Atlètic de Madrid Dani Martínez i del migcampista del Barça Brian Fariñas. Cap de les dues operacions depèn d’un Girona que ha avançat feina i que té encarrilats els acords personals, però, de moment, cap dels clubs d’origen els deixa sortir. Tot estarà marcat per l’efecte dominó que puguin patir les seves plantilles, amb diferents altes o baixes per concretar-se abans de segellar el vistiplau definitiu amb el Girona.
Les sortides
El capítol de sortides és evident, però amb matisos. Els grans candidats a abandonar Montilivi són el neerlandès Donny Van de Beek i el marroquí Azzedine Ounahi que, a diferència del primer, té un cartell de clubs interessats, però falta que decideixi. L’Ajax de Míchel semblava el millor postor, però el futur del futbolista, que també ha rebut trucades per part d’algun club de la Primera Divisió espanyola, encara és incert.
També són clars els adéus de dos futbolistes amb un pes més residual dins la plantilla blanc-i-vermella: Dawda Camara i Gabriel Misehouy. El banyolí, tal com va avançar la Cadena Ser, té un acord amb l’Alverca de la Primera Divisió de Portugal, que pagarà 150.000 euros pel 50% dels seus drets. Misehouy, en canvi, és als Països Baixos negociant una cessió.
Incògnites
A partir d’aquí, els dubtes. El ball de noms que podrien sortir de Montilivi inclou principalment a Àlex Moreno, que ho tenia fet no fa gaire amb el Rayo Vallecano; Yáser Asprilla, a qui vol el Lilla, que de moment està topant amb un Girona que voldria millorar la inversió feta en el seu moment (18 milions més variables); i Vladyslav Vanat, que per fi dissabte va tenir minuts, però per qui ningú no posa la mà al foc, encara. Queda clar que seran 48 hores força mogudes.
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