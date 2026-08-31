El Girona completa el lateral dret amb el fitxatge de Mateu Morey
El defensa mallorquí firma per dues temporades, fins al 2028
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Era qüestió d'hores que fos oficial. Després de tancar durant aquest passat cap de setmana el fitxatge de Mateu Morey, el Girona l'ha anunciat aquest migdia i, d'aquesta manera, completa el lateral dret juntament amb Javi Boñar -Francés també pot ocupar la posició com va fer dissabte contra Las Palmas (5-2)-. El defensa mallorquí, de 26 anys, firma per dues temporades, fins al 2028, i arriba procedent del Mallorca, a qui s'ha pagat una xifra simbòlica -segons diversos mitjans locals han estat 100.000 euros, més 200.000 en variables i un percentatge de futura venda- tenint en compte que el seu contracte amb els balears expirava l'any que ve.
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