El Girona no feia 5 gols des del darrer partit de la 23/24
El festival golejador contra el Las Palmas no es veia des de fa més de dos anys, en un 7-0 contra el Granada que va servir per certificar el pitxitxi de Dovbyk
Dissabte va ser festa major, a Montilivi. El Girona no marcava cinc gols en un partit oficial des de la darrera jornada de la temporada 2023-24, disputada el 24 de maig del 2024; és a dir, fa dos anys i tres mesos. Aquella nit, el conjunt gironí, llavors entrenat per Míchel Sánchez, va estripar el Granada per 7-0. La nit va servir per tancar un curs inoblidable i perquè el golejador ucraïnès Artem Dovbyk certifiqués el pitxitxi de la Primera Divisió, amb 24 gols.
En la cloenda del cim de l’etapa de Míchel, el Girona va ser la màquina perfecta que havia estat durant gairebé tot el curs. En la primera part van marcar Èric Garcia, Viktor Tsygankov i Artem Dovbyk, en el primer dels seus dos penals. En la segona, Tsygankov va concretar el seu doblet i, en un quart d’hora vertiginós, van caure tres gols més: dos de Dovbyk, el darrer en el minut 90, en el penal que li va valer el guardó individual, i un de Cristhian Stuani, un dels cinc supervivents de la plantilla actual, juntament amb el porter Paulo Gazzaniga, el central David López, el davanter Cristian Portu i l’extrem Jastin Garcia, l'encarregat d’obrir la golejada contra els canaris (5-2) en el primer triomf en el retorn a Segona, gràcies a un fort xut des de llarga distància.
El gol del lleidatà va arribar en la primera part, i no va ser fins als darrers 35 minuts que els gironins, ara entrenats per Quique Álvarez, van activar tot el seu poder golejador, ocult en les punxades davant del Leganés i el Còrdova: van marcar Fran Beltrán, Asprilla per partida doble i Izan. I n’haurien pogut caure sis, però un gran gol d’Abel Ruiz va ser invalidat per fora de joc.
No és la primera vegada que l’aposta ofensiva del Las Palmas, un conjunt caracteritzat per la seva valentia i no per tancar-se al darrere, com faran la majoria dels rivals que es trobarà el Girona al llarg del curs, reparteix alegries a Montilivi. Sonat va ser el 6-0 amb hat-trick inclòs de Michael Olunga el 13 de gener del 2018; els altres golejadors van ser Stuani, Borja García i Portu. També va ser exquisida la maneta del 16 de setembre del 2012, en el que va ser el debut de Pere Pons a Segona Divisió. El Girona de Rubi va esclafar els canaris amb dianes de Tébar, Felipe Sanchón, Jofre i Ion Vélez. David García se’n va fer un en pròpia porteria (5-0).
Gairebé un any abans, el 24 de setembre del 2011, el Girona d’Agné va remuntar el 0-2 que el Las Palmas havia instal·lat en el minut 36, per acabar 4-2 amb dos gols de Coro, un de Moha i l’altre de Dani Nieto. Aquell dia, Juanpe Ramírez, llegenda a Montilivi més endavant, va ser titular amb el conjunt de Juan Manuel Rodríguez. Els Girona-Las Palmas, doncs, són garantia de passar-ho bé.
Dos anys de sequera
En les dues temporades que van del 7-0 al Granada al 5-2 contra el Las Palmas, el Girona, com a molt, havia marcat quatre gols en un partit. Ho va fer la 24/25, la següent de l’èxit: 4-0 a l’Osasuna, 0-4 a l’Extremadura a la Copa, 4-3 al Leganés i 4-1 a l’Espanyol. També hi ha un 3-0 al Valladolid.
En aquest sentit, el curs passat va ser més garrepa i el Girona només va marcar tres gols en dos partits amb victòria, un 3-0 contra l’Athletic Club i un 2-3 amb el Constància a la pròrroga.
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