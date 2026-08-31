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La Lliga per fi es digna a donar més horaris del Girona

L'equip gironí ja sap quan jugarà contra el Castelló i el Cadis

Quique Álvarez, en la presentació de l'equip a Montilivi.

Quique Álvarez, en la presentació de l'equip a Montilivi. / David Aparicio

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Després de molts dies d'espera, per fi la Lliga ha publicat els horaris corresponents a les jornades cinc i sis de la Segona Divisió: el Girona rebrà el Castelló el dissabte 12 de setembre a les 18.30 hores i s'enfrontarà al Cadis a domicili una setmana més tard, el dissabte 19 a les 21 hores.

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