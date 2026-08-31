La Lliga per fi es digna a donar més horaris del Girona
L'equip gironí ja sap quan jugarà contra el Castelló i el Cadis
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Després de molts dies d'espera, per fi la Lliga ha publicat els horaris corresponents a les jornades cinc i sis de la Segona Divisió: el Girona rebrà el Castelló el dissabte 12 de setembre a les 18.30 hores i s'enfrontarà al Cadis a domicili una setmana més tard, el dissabte 19 a les 21 hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)
- Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer de Salt després d'un incident en un pis
- Gimnasos femenins: entrenar sense complexos ni tabús
- El Bisbat de Girona cedeix esglésies a altres confessions religioses