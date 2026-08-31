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Segona cessió consecutiva per Misehouy: jugarà al NAC Breda neerlandès

El mig centre no compta amb la confiança de Quique Álvarez

Misehouy, a la llotja de Montilivi en l'estrena lliguera contra el Leganés.

Misehouy, a la llotja de Montilivi en l'estrena lliguera contra el Leganés. / David Aparicio

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Gabriel Misehouy va aterrar a Montilivi la temporada 2024-25 amb la idea de convertir-se en un "gran jugador al Girona". El club blanc-i-vermell va dipositar moltes esperances de futur en el jove futbolista neerlandès format a l'acadèmia de l'Ajax, qui, de moment, encara no ha convençut a cap entrenador. Míchel no va comptar-hi malgrat estrenar-se amb un gol el primer partit del curs 2024-25 i rescatar un punt davant el Betis (1-1); i ara sembla que tampoc ho fa Quique Álvarez. El mitjapunta, de 21 anys, encadenarà la segona cessió consecutiva després que quedar fora de la convocatòria en les tres primeres jornades de lliga i jugarà al NAC Breda dels Països Baixos "amb l'objectiu de continuar el seu creixement i acumular experiència en el futbol neerlandès", segons el comunicat de l'entitat de Montilivi. L'any passat se'l va passar a l'Aris de Salònica grec.

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Segona cessió consecutiva per Misehouy: jugarà al NAC Breda neerlandès

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