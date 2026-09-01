MERCAT DE FITXATGES
El Girona, pendent d'Ounahi a quatre hores de tancar el mercat
L'atenció del darrer dia està centrada en la possible sortida del marroquí
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En el darrer dia de mercat de fitxatges, quan falten quatre hores perquè la finestra tanqui, tota l'atenció en clau Girona resideix en la figura d'Azzedine Ounahi. Les ofertes que han arribat pel marroquí no agraden als despatxos blanc-i-vermells, que no volen malvendre el futbolista. Hi ha temps fins a les 23.59 hores per concretar l'operació, tot i que hi ha mercats que tanquen més tard: l'Aràbia Saudita ho fa el dia 6 i a Grècia el 15.
Si no marxa Ounahi, en principi no hi haurà cap fitxatge, amb la qual cosa la plantilla quedarà tal com està. Ara com ara hi ha tres fitxes lliures, que poden ser quatre si Dawda concreta la seva sortida.
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