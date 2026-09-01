Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona
De confirmar-se la sortida d’Ounahi i la continuïtat de Vanat, la plantilla blanc-i-vermella superarà els 60 milions d’euros amb els actius que tindrà i s'haurà de veure si això permet fer un equip que opti a l'ascens
«Després d’aquesta victòria es treballa millor», va dir convençut Quique Álvarez després de la golejada al Las Palmas (5-2). L’entrenador del Girona havia avisat que, a pocs dies per tancar-se el mercat de fitxatges, veia els jugadors «molt més connectats i amb bona actitud» perquè, tret d’alguns com Ounahi o Van de Beek que tenen coll avall la seva sortida, els que encara hi són és perquè «volen ser-hi» -sempre que no els surti a última hora una oportunitat massa bona com per refusar-la- i també confiava que la gran nit que es va viure dissabte passat a Montilivi els deixés amb la moral prou alta com per voler continuar celebrant dies així. «Intentarem que els que tenen qualitat es puguin quedar», va afegir el tècnic.
No va veure porteria com sí que ho van fer Jastin, Fran Beltrán, Asprilla (per partida doble) i Izán González, però la reaparició de Vanat per fer sortir de dubtes a tothom qui va posar en entredit el seu compromís amb l’equip va millorar notablement un Girona el qual, si es mantenen els plans del director esportiu Quique Cárcel per mantenir el «gruix» i no ha de negociar cap sortida inesperada abans d’avui a la mitjanit, serà el més valuós de Segona Divisió. «És un fet que amb Vanat han canviat coses perquè si no no hauria jugat. Està centrat. No sé què passarà d’aquí a dimarts, però hi ha hagut un canvi», va beneir Quique Álvarez conscient del que suposa poder comptar amb el davanter ucraïnès.
Ara mateix, després de la cessió de Misehouy al NAC Breda dels Països Baixos, la plantilla del Girona té un valor de mercat de 85,8 milions d’euros, segons Transfermarkt. De confirmar-se la sortida d’Ounahi, per qui si no s’arriba a un acord amb cap club també es podria valorar una cessió, i la continuïtat de Vanat, Montilivi podria veure el millor conjunt de la categoria sobre el paper. El mitjapunta marroquí té el valor més alt de mercat i està xifrat en 18 milions, mentre que el davanter ucraïnès internacional amb el seu país també està a dalt de tot del podi i és el segon més valuós de la plantilla amb 15 milions. Els segueixen Asprilla amb 14 milions i Bryan Gil amb 8 milions. Això representarien més de 60 milions de valor de mercat per intentar buscar l’ascens, a l’espera de si hi ha algun moviment més en forma d’arribada o de sortida.
En aquest sentit, la Cadena Ser va informar que les opcions de Fariñas i Dani Martínez s’han hagut de descartar perquè Hansi Flick i Simeone compten amb ells respectivament.
El valor més alt de mercat amb diferència
Amb Ounahi o sense, el Girona afronta la temporada 2025-26 amb el valor més alt de mercat amb diferència. En segona posició hi ha l’Almeria, amb 55 milions, però el seu jugador més cotitzat, un Arribas que amb 20 milions també s’emporta la palma de tota la Segona Divisió a títol individual, tindria les hores comptades al club andalús per fer el salt al futbol europeu amb el Benfica. En aquest cas, escalaria al segon lloc el Mallorca amb un valor actual de 46 milions després de veure marxar aquest estiu Samú Costa (22 milions), Muriqi (15,5 milions) i Jan Virgili (12 milions) i que Pablo Torre passi a ser el més valuós amb 5 milions. L’altre descendit, l’Oviedo, es troba cinquè amb 30 milions de valor i és Ilyas Chaira qui destaca a la seva plantilla amb 4 milions. El Leganés, amb el fitxatge de Morata (6 milions), és quart amb 33 milions de valor.
Les pròximes hores seran decisives, però, ja només per noms, fa l’efecte que el Girona haurà de ser el gran candidat a l’ascens quan tanqui el mercat.
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