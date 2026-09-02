El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
El club no va acceptar les ofertes del Panathinaikos pel marroquí, que pot sortir a una lliga encara amb el mercat obert, i avui fitxarà el català com a agent lliure
L’últim dia del mercat de fitxatges va ser avorrit i depriment, en clau Girona. No va haver-hi ni entrades ni sortides més enllà de Dawda. La plantilla, però, no està tancada, perquè la previsió indica que avui s’anunciarà l’arribada de Carles Pérez, ja pactada, lliure del Celta;i el nom principal de la nit, Ounahi, podria abandonar Montilivi en les pròximes hores:els gironins no van acceptar les ofertes del Panathinaikos, que segurament avui ho tornarà a intentar.
El club, que defensa amb la boca ben oberta que vol pujar a Primera, ha perdut una bona oportunitat per demostrar-ho amb més fets, perquè el balanç de les operacions, en clau esportiva, presenta moltes incerteses. El resum econòmic, però, és positiu:les baixes han deixat uns 42 milions i les altes només han significat una inversió mínima que no arriba als 4,5. Però un recompte així no assegura res, i menys a Segona.
Serial Ounahi
El principal candidat a sortir era Azzedine Ounahi, però al club no el va convèncer cap de les propostes del Panathinaikos per un futbolista que va revalorar-se durant el Mundial amb una gran actuació, però al qual s’ha estat incapaç de col·locar, tot i saber que no tenia la predisposició de competir a la categoria.
A Ounahi el van pretendre un munt de clubs, però el Girona no va voler malvendre el futbolista, amb un caixet superior als 20 milions. En les últimes hores, el Panathinaikos va trucar a la porta del mitjapunta, però no va aconseguir el vistiplau de l’entitat. Això sí, el tema encara no s’ha acabat:el club grec podria tornar a la càrrega immediatament, perquè fins avui podria inscriure al futbolista en competicions europees. Més enllà d’aquest termini, si el fitxa, només podria jugar a la Lliga.
Molts dels clubs que han volgut a Ounahi tanquen el mercat nacional més tard:als Països Baixos, avui; l’Aràbia Saudita, el dia 6;o Grècia, el 15. Des del club asseguren que si el jugador no ha marxat ja, és complicat que ho faci, perquè això implicaria que el Girona no podria anar a buscar un recanvi de garanties a cap altre equip. Però també són conscients que el futbolista pot continuar empenyent per deixar el Girona sense opcions. Pot haver-hi un serial gros.
El dia ja es va començar a tòrcer ben d’hora, quan diversos mitjans van publicar que el Mallorca estripava la sorpresa que Quique Cárcel tenia reservada per a la parcel·la ofensiva, que no era cap altra que Guille Fernández. El migcampista de la Masia va ser el tercer reforç frustrat en clau blanc-i-vermella, després de les negatives del mateix Barça per deixar sortir Brian Fariñas, i de l’Atlètic de Madrid en traspassar el defensa Dani Martínez. Els dos jugadors veien amb bons ulls venir al Girona, però no va haver-hi manera de trobar una entesa entre clubs.
Però sí que n’hi havia una, de sorpresa:l’atacant català Carles Pérez, que va rescindir amb el Celta després de pactar un acord amb el Girona. Avui vindrà a la ciutat i serà oficial. Aquest cop, però, no va haver-hi cedits del Manchester City. Han quedat 3 fitxes lliures, perquè Pyshchur va ser inscrit amb el primer equip. Una, en principi, és per a Carles Pérez,però tornaran a ser 3 si marxa Ounahi.
El gruix de futbolistes que disposava d’opcions per marxar del Girona no es va moure i hauran de quedar-se, alguns a contracor, a Segona Divisió. Per Yáser Asprilla, pitxitxi provisional del campionat amb tres gols en tres partits, es va interessar especialment el Lilla francès. El periodista Pipe Sierra va anunciar que el Girona demanava una xifra superior als 25 milions d’euros i que fins i tot l’Al-Ittihad havia ofert per al futbolista. Finalment, res de res.
La figura de Vladyslav Vanat també ha generat controvèrsia les últimes setmanes, després que esclatés el cas Tsygankov i que no jugués cap minut en les dues primeres jornades. Finalment, serà el pal de paller de l’atac blanc-i-vermell, que ha aconseguit retenir un futbolista de molt talent per a la categoria. El dubte, esclar, recau en quin nivell de compromís mantindrà l’ucraïnès durant la temporada.
Continuem amb els noms propis. Tampoc no va moure’s de Girona Donny Van de Beek, un dels jugadors que no tenia el cap a Montilivi, perquè volia marxar. El neerlandès haurà de continuar tant sí com no, o esperar fins al mercat d’hivern per fer les maletes. Sobre els pretendents, tampoc no ha transcendit cap rumor seriós, més enllà d’un possible retorn a l’Ajax.
El lateral esquerre serà propietat d’Àlex Moreno que, un any més, veurà com la posició no està doblada. El català, que no volia continuar al club i va tenir un acord amb el Rayo Vallecano, ha disputat els tres partits de Lliga i no tindrà competència. Els altres dos noms que ballaven com a possibles comiats, Jastin i Bryan Gil, tampoc no es mouran:el lleidatà entra de ple en la seva última temporada de contracte i amb l’andalús va arribar a flirtejar el Sevilla.
Per acabar, el davanter banyolí Dawda Camara, que va concretar el seu fitxatge per l’Alverca de Portugal i va deixar l’entitat després de 12 anys. Avui més (i millor?).
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