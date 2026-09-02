El Girona traspassa Ounahi al Panathinaikòs
El conjunt gironí tanca la venda del marroquí per quinze milions més un de variable i un 25% d'una futura venda
L'Olympique de Marsella es queda un 20% de la plusvàlua (1'8 milions) segons una clàusula signada l'estiu passat
Malgrat tancar-se ahir el mercat a la Lliga, en diversos països com Grècia, Turquia o Aràbia, continua obert i el Girona tenia clar que algun club vindria a buscar Azzedine Ounahi. I així ha estat. Aprofitant que avui era el darrer per inscriure jugadors a les competicions de la UEFA, el Panathinaikòs ha presentat una oferta que sí que ha convençut el Girona per endur-se Ounahi. El marroquí, doncs, ja és història al Girona i torna a Atenes, on ja va jugar fa dos cursos abans de venir a Montilivi. Gironins i grecs han arribat a un acord pel traspàs del jugador a canvi de quinze milions d’euros fixos, més un de variable i un 25% d’una futura venda.
D’aquesta manera, s’acaba un serial que s’arrossegava des que es va certificar el descens a Segona. Amb el bon Mundial que va fer amb el Marroc era inviable pensar que es quedaria al Girona, però les ofertes rebudes fins ahir no satisfeien el club. Finalment, el Panathinaikòs ha apujat l’oferta i hi ha hagut entesa. El jugador ja ha arribat aquesta nit a Grècia per signar. L’Olympique de Marsella, de qui el va fitxar el Girona l’estiu passat per sis milions, es queda un 20% de la plusvàlua (1'8 milions).
Amb el mercat tancat, el Girona no pot reaccionar ni buscar cap recanvi tret que sigui un jugador a l’atur. És el cas de Carles Pérez. El davanter de Granollers, de 28 anys, serà anunciat demà i arribarà lliure després de desvincular-se dimarts a la nit del Celta, que el va tenir cedit el curs passat a l’Aris de Salònica (27 partits, un gol i una assistència). Format al Barça, amb qui va jugar 13 partits amb el primer equip (2018-20) ha passat també pel Roma i el Getafe, a més del Celta i l’Aris.
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