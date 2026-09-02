Mate Morey: "Venir al Girona no és cap pas enrere”
El nou lateral dret es mostra convençut que el club ha fet "un equip molt competitiu i preparat" per assolir l'objectiu
El Girona va tancar el mercat d’estiu ahir amb la sortida de Dawda Camara a l’Alverca com a únic moviment. Cap entrada ni cap sortida més a l’espera de si avui algun club amb lligues amb el termini encara obert intenti endur-se Ounahi, Asprilla o Vanat. Això sí, va deixar lligat el fitxatge de Carles Pérez, desvinculat del Celta que aquesta tarda s’hauria d’anunciar oficialment. Mentrestant, el club ha presentat aquest migdia Mateu Morey, lateral dret del Mallorca. El defensa balear, de 26 anys, ha explicat que aterra seduït pel projecte i la confiança que li ha mostrat el club. Morey ha explicat que durà “Mate” a la samarreta i que no considera que venir al Girona a Segona sigui cap “pas enrere.”
El nou jugador blanc-i-vermell està convençut que l’etapa a Girona serà ben bona. “En tinc un gran record de venir de jove a veure un meu amic que vivia aquí i de jugar-hi amb el Barça. A més a més, esperem una nena que naixerà aquí i segur que Girona serà part de mi per sempre”. Morey ha revelat també que ja sap què voldrà Quique Álvarez d’ell perquè van coincidir al Barça i sap “què vol” d’ell. A Can Barça també va compartir vestidor amb Carles Pérez. “És un gran jugador i amb confiança pot marcar diferències” ha dit. Morey ha afegit que tan el Girona com el Mallorca “tenen les seves armes” i que està segur que a Montilivi s’ha fet un “equip molt competitiu preparat per aconseguir l’objectiu”.
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