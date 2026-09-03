Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
El director esportiu del Girona assegura que el Girona està preparat per ser a dalt lluitant per pujar
Subratlla el bon ambient i l’energia de Montilivi en els dos primers partits però lamenta els xiulets a Gazzaniga
Tancat definitivament el mercat amb el traspàs d’Ounahi i l’arribada de Carles Pérez, la cúpula directiva del Girona ha sortit a fer balanç. El director esportiu, Quique Cárcel, i el director general, Ignasi Mas-Bagà han passat revista als diversos temes d’actualitat. El missatge de Cárcel ha estat clar: “l’equip que ha quedat està preparat per ser a dalt”, ha dit el director esportiu barceloní, que ha tingut un estiu ben mogut. Un dels temes més calents ha estat el de Tsygankov, de qui no ha volgut parlar. “Estic molt tranquil. Que cadascú tregui les seves conclusions”. En aquest sentit, ha aprofundit en el procés de configuració de la plantilla. “Jo volia quedar-me amb tots si podia perquè era una plantilla de gran vàlua, sabent que no se’n volia quedar cap. Si hagués vist la il·lusió i cara de tornar a pujar hauríem fet molt pocs fitxatges. El problema és que la majoria se’n volia anar. A partir d’aquí, tenien contracte signat i el més important és el club i el bé del Girona. He mirat entendre tothom i empatitzar-hi”. Cárcel ha subratllat el grau d’implicació i compromís de jugadors com David López, Stuani, Francés, Fran Beltrán, Bryan Gil, Asprilla i també, finalment, Vanat. “Aquesta és una les claus per pensar que l’equip serà competitiu”.
Per la seva banda, Mas-Bagà ha confirmat que el límit salarial serà d’uns 35 o 36 milions i que el Girona el té excedit. “Aquí hi entren sous, amortitzacions, costos d’adquisició...Quan un club va excedit pot anar inscrivint en base als estaves que es generen. La venda de Krejci l’hem poguda fer servir per inscriure ara”, ha detallat.
VANAT
Tothom es pensva que anar-se’n a Primera era millor que quedar-se a Segona. Ell i altres, però tots han estat compromesos des del primer dia com unes bèsties per ajudar. Vanat des del primer dia. Ell sentia que no ha baixat perquè es va lesionar i no va jugar els últims set partits. Li vaig transmetre que el necessitàvem. Pensava coses normals com que perdria valor. No ha estat fàcil per ell, però sempre ha tingut un bon comportament al dia a dia.
PORTERIA
Em dedico a fer equips i confio plenament en Gazza, Vlad i Sergi. Gazza fa cinc anys que hi és i ha estat el porter dels anys més gloriosos. Tothom pot tenir moments dolents. Ha tingut opcions d’anar-se’n a categories superiors. Està involucrat. Cal donar-li suport. Necesitem energia positiva i Montilivi ha estat espectacular. Amb la ferida i els problemes iterns que hi ha hagut, necessitem el que ha passat aquests dos partits i energia positiva. L’única taca és la de Gazza.
OUNAHI
Tots donàvem per fet que el vendríem. Hem estat parlant-hi cada dia, però no han arribat ofertes. Tenia clar un preu mínim de sortida i si no, no hauria sortit. També amb altres jugadors. Ell se’n volia anar tant sí com no. En el pressupost la venda era al cap però com que al club els propietaris només pensen en objectius esportius, si s’hagués hagut de quedar, ho hauria fet, perquè el que es vol pujar. A l’últim moment va arribar una bona oferta.
ASCENS
Hi ha una plantilla que al 100% pot lluitar per estar a dalt. Això no vol dir que sigui així. El futbol molt capritxós. Podem tenir moments dificils i recordem que Màlaga o Racing han baixat més avall. No puc assegurar que l’equip estarà a dalt. És una bona plantilla i amb jugadors que poden donar nivell diferencial a Segona. Ara bé, si no estan bé, resultats o l’ambient negatiu és global, costarà molt més. L’equip està fet per lluitar per coses importants, per ser a dalt.
CITY
Nivel del City sempre ha estat molt lluny, però hem fet passos molt endavant i pogut tenir gent com Savinho, Aleix, Couto, Douglas Luiz o Vitor Reis que haurien estat impossibles que juguessin aquí. A segona és més complicat tot. Els jugadors costa més que puguin venir perquè tenen ofertes importants. Hi havia gent jove però teníem objectius clars i la nostra realitat és lluitar per objectius clars. Sempre ens vol ajudar el City però nosaltres no hem acabat de veure que el jugador que ens interessava i no s’ha fet.
RENOVACIÓ
No ho sé. No em plantejo res. Només gaudir d’una professió que m’encanta i del Girona. Així soc home més feliç de món. Ja decidirem si em volen i jo si vull continuar o no.
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