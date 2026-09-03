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Carles Pérez signa per una temporada

El Girona confirma el fitxatge de l’atacant vallesà, de 28 anys, lliure després de rescindir ahir amb el Celta

Carles Pérez signa pel Girona

Carles Pérez signa pel Girona / Girona FC

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha confirmat aquesta tarda el fitxatge de Carles Pérez. El davanter de Granollers, de 28 anys, arriba com a agent lliure després de desvincular-se ahir a la nit del Celta de Vigo, que el va tenir cedit la temporada passada a l’Aris de Salònica (27 partits, un gol i una assistència). Pérez és un atacant polivalent, amb capacitat d’un contra un i d’última passada que pot adaptar-se a les dues bandes o a la mitjapunta i fins i tot com a segon davanter. Format al planter del Barça, amb qui va jugar 13 partits (2 gols i 3 assistències) amb el primer equip (2018-20) ha fet carrera al Roma (2019-22), que en va pagar tretze milions i Celta (22-24), que va desemborsar-ne cinc pel seu fitxatge. Els dos últims cursos els ha jugat al Getafe i l’Aris cedit pels gallecs.

El vallesà siga per una temporada.

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