"Al Girona puc tornar a ser el Carles de sempre"
El davanter vallesà, Carles Pérez, signa per una temporada amb la possibilitat de continuar en cas d'ascens
Carles Pérez s'ha entrenat avui per primer cop amb els seus nous companys i aquest migdia ha estat presentat en un acte en què ha deixat clar que ve a Girona a reivindicar-se i oblidar les dues darreres temporades on ha jugat cedit pel Celta i Aris de Salònica. "Els últims anys he fet passos que no tocaven i venir al Girona és el correcte. De vegades no estàs amb les persones correctes i fas pasos equivocats. La millor manera de remeiar-ho és venir aquí amb un estil de joc que entenc i en el que m'he format. A Girona puc explotar i tornar a ser el Carles que soc".
Pérez ha explicat que pot jugar "on sigui" del front d'atac però que on se sent més còmode és a la banda dreta. El vallesà ha revelat també que ha rebut molt bones referències d'excompanys seus com Fran Beltrán, Abel Ruiz o Bryan Gil.
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