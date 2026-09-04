Quique Álvarez: "Estic content amb la plantilla; l'equip realment està pensant en el Girona i en fer un bon any"
Jastin cau de la convocatòria davant l'Sporting per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta i el retorn dependrà de l'evolució
Quique Álvarez s'ha tret un pes de sobre des d'aquest dimecres amb el tancament del mercat de fitxatges al Girona -tot i que a priori el límit era dimarts a la mitjanit, la sortida d'Ounahi i l'arribada de Carles Pérez es van produir l'endemà-. "Estic content. Crec que a totes les línies tenim jugadors que ens poden sumar. És veritat que potser n'hi ha que no tenen la forma per competir ara mateix, als quals els costarà una mica més poder ajudar-nos, i haurem de treballar-ho. Això pot fer semblar que la plantilla estigui descompensada en certs llocs, però és un tema de moments de forma d'algun jugador. Quan l'agafin seran jugadors importants. Tinc una gran plantilla i, sobretot, una plantilla que està ficada en el Girona. És el més important", ha valorat l'entrenador blanc-i-vermell.
Mate, Carles Pérez i Mauro Furtado, tres de les noves incorporacions que hi ha hagut aquest estiu, s'han sumat a la convocatòria per viatjar a Gijón. No hi figuren encara Portu ni Unai Hernández, el qual "és un dels casos": "És un jugador que ens donarà molt, però necessita un procés perquè ve de no jugar gaire. Està fent un gran treball, entrenant més o menys, però no es troba del tot fi per poder ajudar l'equip. Hem d'anar ajustant les càrregues". D'altra banda, ha caigut de la llista Jastin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. "Les lesions, i encara més quan són entrenant, són difícils de digerir per qualsevol jugador. És una llàstima. Esperem que es recuperi aviat. Té una lesió muscular i esperem que aviat ens pugui ajudar perquè ha de ser un home, com ja va demostrar l'altre dia, important. És un jugador diferent", ha explicat Quique Álvarez sobre l'extrem lleidatà després que contra Las Palmas estrenés la titularitat amb gol. Segons el comunicat mèdic del club, la disponibilitat de Jastin dependrà de la seva evolució.
Un dels principats noms propis d'aquest Girona és Vanat. El davanter ucraïnès ha assumit la responsabilitat de liderar l'atac del conjunt gironí per intentar tornar a Primera, un cop assumida "la seva situació personal". "Jo entenc a tothom. Ha estat difícil fins que no s'ha tancat el mercat, però ara tothom està centrat. Vanat ha de ser un home important, però també han de ser-ho altres. A mi m'agrada parlar de l'equip. Ara veig un equip que realment està pensant en el Girona i en fer un bon any; sap com de dur serà i farà perquè tingui un bon final. Això és el que em deixa tranquil", ha apuntat el tècnic. I ha afegit: "Ja us vaig dir que la setmana passada havia sigut bona i aquesta li hem donat continuïtat, després de la victòria encara més. És important guanyar perquè dona moral a l'equip. És un primer pas. Ara hem d'anar a Gijón a competir bé i allargar el que vam fer l'altre dia".
En aquest sentit, al camp de l'Sporting els gironins es trobaran "un ambient sensacional. És dels camps més macos de jugar a Segona, colla al rival i anima al seu equip. Haurem de fer-ho molt bé per guanyar allà. L'Sporting està demostrant ser un equip molt sòlid, que no encaixa res, i ha guanyat dos partits 1-0. Té una barreja maca de jugadors amb més experiència i més joves que sempre hi són perquè té un bon planter. Té, sobretot, molta velocitat a dalt. Té un bon joc interior i els tres o quatre que hi ha a dalt en qualsevol acció individual et poden fer mal. Es basen en la fortalesa defensiva. No són un equip defensiu, però es defensen bé". Per a Quique Álvarez, un dels aspectes a corregir del seu equip són els gols en contra: "L'equilibri és el millor. Si marques molt, doncs bé. Tampoc és que ens hagin fet gaires ocasions, sobretot als dos partits a casa, però és veritat que estem encaixant i és una cosa a millorar. Crec que hi ha compromís i l'altre dia vam estar bé defensivament, malgrat que en dues ocasions de quatre o cinc que van tenir ens van fer gol. Tot i així, la mentalitat defensiva de l'equip va fer un pas endavant contra Las Palmas".
Malgrat la golejada de la passada jornada al conjunt canari, demà a El Molinón hi podria haver canvis a l'onze. El primer, obligat per la baixa de Jastin, i el segon per la bona adaptació de Javi Boñar amb l'equip. "No està en els casos que comentava. Ell i Mate venen de competir perfectament i poden participar", ha dit el preparador obrint la porta a la titularitat del lateral dret madrileny. Mentre que Asprilla també podria tenir opcions en erigir-se en el màxim golejador (3) del Girona: "Yáser s'ho està guanyant ell, jo no estic fent res. Està participant i de suplent ho està fent molt bé. És el que necessitem. Gent que quan surti de la banqueta aporti i sigui important. M'ho han de posar difícil a mi, així anirem bé". L'altra novetat podria ser Carles Pérez, tot i que no ho farà d'inici: "A part de ser un jugador que ens pot ajudar bastant amb els gols i té una trajectòria molt llarga a Primera, ve d'entrenar bé, però no de competir. Ens pot ajudar una estona".
A tot això, Quique Álvarez, exentrenador del Girona B, confia plenament en el planter: "Al filial hi ha jugadors que ens poden ajudar. Ho crec certament i ho hem vist durant la pretemporada. Badia ha fet bons minuts, Lass està amb nosaltres, Gibi el coneixem tots, Sarassa... Al final ha de ser per meritocràcia. Ells també comencen ara la lliga i han de fer-ho bé pel seu equip, però també per intentar que els arribi l'oportunitat. Si una cosa tinc és que estaré molt atent a baix per poder estirar d'ells".
Carles,
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