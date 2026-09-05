El Molinón: un estadi inexpugnable per al Girona
El Girona mai ha guanyat al camp de l’Sporting en les onze vegades que l’ha visitat
L’equip més golejador visita al menys golejat
Donar continuïtat a la gran victòria contra Las Palmas (5-2) a Montilivi no serà l’únic repte que tingui l’equip de Quique Álvarez aquesta tarda a El Molinón, un estadi inexpugnable per als blanc-i-vermells. El Girona no hi ha guanyat mai en les onze vegades que ha visitat el camp de l’Sporting de Gijón, encaixant un total de nou derrotes i només dos empats. Els registres són tan negatius que en l’anterior etapa a Segona, per exemple, s’hi va perdre la temporada de l’ascens (2-1) i l’únic punt aconseguit va ser el curs 2019-20 (0-0).
Avui tampoc serà fàcil sortir amb un resultat positiu que permeti agafar alçada a la classificació. A part de ser un dels pocs equips invictes fins ara, l’Sporting és, juntament amb el Sabadell, l’únic que encara no ha encaixat cap gol en contra. Recordava Quique Álvarez a la prèvia que els asturians estan «demostrant ser molt sòlids» i, «tot i no ser un equip defensiu», «es defensen bé», però el Girona també té els seus arguments per aconseguir una fita, de moment, inèdita. Els blanc-i-vermells, en part gràcies a la golejada al Las Palmas, són l’equip més golejador de la categoria amb un total de 7 dianes.
En els primers tres partits, el gol se l’han repartit entre Asprilla (3) -màxim golejador de l’equip-, Abel Ruiz (1), Jastin (1), Fran Beltrán (1) i Izan (1). Encara no ha tingut l’oportunitat d’estrenar-se Vanat, qui tot just va jugar els primers minuts de la temporada contra els canaris i ja va gaudir de bones ocasions malgrat no aconseguir batre el porter Caro.
D’altra banda, els gironins han rebut 5 gols en contra i saben que han de millorar en aquest aspecte per poder tornar de El Molinón amb els tres punts.
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