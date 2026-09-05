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El Molinón: un estadi inexpugnable per al Girona

El Girona mai ha guanyat al camp de l’Sporting en les onze vegades que l’ha visitat

L’equip més golejador visita al menys golejat

L'equip guanyador de l'entrenament d'ahir.

L'equip guanyador de l'entrenament d'ahir. / Girona FC

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Donar continuïtat a la gran victòria contra Las Palmas (5-2) a Montilivi no serà l’únic repte que tingui l’equip de Quique Álvarez aquesta tarda a El Molinón, un estadi inexpugnable per als blanc-i-vermells. El Girona no hi ha guanyat mai en les onze vegades que ha visitat el camp de l’Sporting de Gijón, encaixant un total de nou derrotes i només dos empats. Els registres són tan negatius que en l’anterior etapa a Segona, per exemple, s’hi va perdre la temporada de l’ascens (2-1) i l’únic punt aconseguit va ser el curs 2019-20 (0-0).

Avui tampoc serà fàcil sortir amb un resultat positiu que permeti agafar alçada a la classificació. A part de ser un dels pocs equips invictes fins ara, l’Sporting és, juntament amb el Sabadell, l’únic que encara no ha encaixat cap gol en contra. Recordava Quique Álvarez a la prèvia que els asturians estan «demostrant ser molt sòlids» i, «tot i no ser un equip defensiu», «es defensen bé», però el Girona també té els seus arguments per aconseguir una fita, de moment, inèdita. Els blanc-i-vermells, en part gràcies a la golejada al Las Palmas, són l’equip més golejador de la categoria amb un total de 7 dianes.

En els primers tres partits, el gol se l’han repartit entre Asprilla (3) -màxim golejador de l’equip-, Abel Ruiz (1), Jastin (1), Fran Beltrán (1) i Izan (1). Encara no ha tingut l’oportunitat d’estrenar-se Vanat, qui tot just va jugar els primers minuts de la temporada contra els canaris i ja va gaudir de bones ocasions malgrat no aconseguir batre el porter Caro.

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D’altra banda, els gironins han rebut 5 gols en contra i saben que han de millorar en aquest aspecte per poder tornar de El Molinón amb els tres punts.

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