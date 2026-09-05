Quique Álvarez explica el canvi de Vanat a la mitja part: "L'ha demanat ell perquè tenia molèsties"
L'entrenador del Girona destaca l'esforç dels jugadors per guanyar per primer cop a El Molinón
El Girona de Quique Álvarez sembla haver trobat la tecla. Els blanc-i-vermells han guanyat per primer a El Molinón (0-2) en un partit rodó on tot, o gairebé, els ha sortit com volien: Asprilla continua en ratxa i s'ha fet més pitxitxi amb 4 gols, Carles Pérez ha debutat amb un gran gol, Gazzaniga ha deixat enrere els dubtes i ha estat decisiu amb les seves aturades... Tothom ha destacat, a excepció, potser, de Vanat. L'entrenador ha explicat després de l'encontre que el davanter ucraïnès li ha demanat el canvi a la mitja part perquè tenia molèsties. No és res greu. Ja són 7 punts de 12, l'equip és segon provisionalment i la segona victòria consecutiva arriba davant un Sporting de Gijón imbatut fins avui.
Valoració
“És un partit molt difícil pel rival, que ens ha exigit moltíssim. L’Sporting ens ha collat molt, ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però em quedo amb el treball de la gent. Hem competit. És veritat que per moments ens podrien haver empatat o han tingut alguna situació més favorable, però hem sabut aguantar. En un partit lleig en el qual no pots fer el que vols o el que t’agradaria més estona, més per mèrit del rival que per demèrit nostre, hem sabut fer l’altre futbol. A vegades en aquesta categoria és important".
L’equip
“Crec que hem d’anar a més. Tenim marge de millora. La situació que hem patit ha sigut difícil, hem de tenir-ho en compte. Em quedo amb la victòria pel rival i pel que ens ha exigit. La gent ha acabat morta, però hem aconseguit aguantar. Això és un punt positiu sempre. En el futbol el mèrit de guanyar o qui més l’ha tingut és relatiu, jo em quedo amb què el meu equip ha fet un esforç terrible. S’havia de fer per intentar guanyar aquí i ho hem aconseguit. Això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que ho hem de fer".
7/12
“Un sempre vol més, però vam començar malament. Tot i fer un bon partit a casa vam empatar i a Còrdova vam perdre. Em quedo amb aquestes dues victòries seguides, és molt important i també sumar fora de casa. Els que venen de l’any passat han vist com de difícil és guanyar fora de casa en aquesta categoria i com de difícil serà, però ens reforça haver guanyat. La puntuació no és el més important, però és veritat que per la moral de l’equip i de tothom ens anirà bé. Era important reforçar-ho. Això és llarguíssim, però ens dona confiança".
Vanat
“Vanat tenia molèsties. Des de l’altre dia que va fer un gran esforç, no ha tingut una setmana neta. Ahir no va acabar l’entrenament, però ha volgut jugar. Després ha demanat ell el canvi perquè no es trobava del tot fi. No crec que sigui important, però sí que estava incòmode".
Carles Pérez
“No m’agrada parlar gaire de noms perquè crec que la victòria és conjunta, però és veritat que és un jugador que ens ajudarà i ho ha demostrat en cinc minuts. Ve de no competir, sí que ha entrenat, i no se li ha notat. És un jugador que ens ha de donar molt".
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