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Sporting de Gijón - Girona, en directe (0-0)
Segueix el minut a minut de la narració de Diari de Girona del partit que es juga a El Molinón
6' | Centrada d'Asprilla a l'àrea, que Àlex Moreno no pot aprofitar.
3' | Xut llunyà de Rosas, que surt per damunt del travesser. Primer ensurt per als blanc-i-vermells.
2' | De moment és l'Sporting qui té la pilota. Vol jugadr l'equip de Larcamón.
0' | Comença el partit a El Molinón. Som-hi, Girona!
L'Sporting de Gijón té dos gironins a la plantilla. El porter de Lloret de Mar, Rubén Yáñez, i el mig centre de Sant Joan de les Abadesses, Àlex Corredera.
L'àrbitre que dirigirà el partit és el murcià Salvador Lax Franco. Li donarà suport des del VAR el madrileny Álvaro Moreno Aragón.
Per la seva part, Nicolás Larcamón sortirà amb Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Pablo Vázquez, Cuenca; Konard, Nacho Martín, Corredera, Iosifov; Gelabert i Otero.
El que funciona no ho toquis. Això és exactament el que ha fet Quique Álvarez per triar l'onze davant l'Sporting. L'entrenador del Girona només ha fet un canvi obligat per la lesió de Jastin; Asprilla, novetat d'inici, ocuparà l'extrem dret i Bryan Gil passarà a l'esquerre. Aquests són els que començaran des del terreny de joc:
Gazzaniga; Francés, David López, Holmes Junior, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan González; Asprilla, Abel Ruiz, Bryan Gil i Vanat.
Bona tarda! Amb el mercat tancat i la tranquil·litat restablerta, el Girona intentarà donar continuïtat a les bones sensacions de l'última golejada contra Las Palmas (5-2) aquesta tarda davant l'Sporting de Gijón (16.15 h). A El Molinón, però, els gironins no hi han guanyat mai encara i l'equip de Quique Álvarez confia que ser el màxim golejador de la categoria li serveixi per guanyar a un rival que està imbatut i no ha encaixat cap gol encara.
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