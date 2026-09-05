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Sporting de Gijón - Girona, en directe (0-0)

Segueix el minut a minut de la narració de Diari de Girona del partit que es juga a El Molinón

Yáser Asprilla, celebrant un gol

Yáser Asprilla, celebrant un gol / Aniol Resclosa

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona
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  8. L’esperpèntic mercat del Girona

Sporting de Gijón - Girona, en directe (0-0)

Sporting de Gijón - Girona, en directe (0-0)

Un 18% dels municipis de Catalunya no tenen cap botiga, i un 7% tampoc disposen de bar

Un 18% dels municipis de Catalunya no tenen cap botiga, i un 7% tampoc disposen de bar

Els pubs irlandesos de Barcelona desconfien de l’auge d’aquests locals: «A tot estirar, hi ha uns 7 o 8 autèntics»

Els pubs irlandesos de Barcelona desconfien de l’auge d’aquests locals: «A tot estirar, hi ha uns 7 o 8 autèntics»

El millor fotoperiodisme s’instal·la a Perpinyà per celebrar «la llibertat d’informació en un món on cada vegada menys països la tenen»

El millor fotoperiodisme s’instal·la a Perpinyà per celebrar «la llibertat d’informació en un món on cada vegada menys països la tenen»

Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: "El que es recapti revertirà a la societat"

Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: "El que es recapti revertirà a la societat"

Canvis en la jubilació flexible: els autònoms ja poden tornar a treballar i continuar cobrant la pensió

Canvis en la jubilació flexible: els autònoms ja poden tornar a treballar i continuar cobrant la pensió

Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor

Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor

Un motorista greument ferit després d'una sortida de via a Vilajuïga

Un motorista greument ferit després d'una sortida de via a Vilajuïga
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