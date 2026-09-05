Sporting-Girona: Dia D per deixar clares les intencions de lluitar per l’ascens
Amb el mercat tancat, el Girona visita un Sporting de Gijón que encara no ha encaixat cap gol
Jastin és baixa per lesió i Unai necessita més temps
La competició va començar fa setmanes, però el Girona que intentarà lluitar per l’ascens aquesta temporada 2026-27 no s’ha posat a treballar, amb totes les garanties, fins aquest dimecres (dijous va sumar-se als entrenaments Carles Pérez). El mercat de fitxatges va tancar dimarts a les 23.59 hores i amb ell totes les possibilitats que li marxin jugadors de la plantilla a Quique Álvarez -si ve és veritat que el traspàs d’Ounahi al Panathinaikòs es va tancar l’endemà-. «Cadascú ha tingut la seva situació i ha estat difícil, però ara tothom està centrat. Veig un equip que realment està pensant en el Girona i en fer un bon any; sap com de dur serà i farà perquè tingui un bon final», va comentar l’entrenador molt més «tranquil».
La golejada de la passada jornada contra Las Palmas (5-2) va fer pujar la moral dels jugadors amb la primera victòria, però el dia D per deixar clares les intencions del conjunt blanc-i-vermell comença aquest dissabte davant un Sporting de Gijón (16.15 h) que encara no ha encaixat cap gol, és invicte i ha guanyat els dos darrers partits, optant clarament al mateix objectiu que els gironins. Quique Álvarez sap que, a part de donar continuïtat al joc ofensiu i que homes importants com Vanat siguin constants i determinants de cara a porteria, el seu equip ha de millorar defensivament per aspirar a l’ascens. Contra Las Palmas, els canaris van trobar facilitats per marcar dos gols en les cinc rematades que van fer en un partit on Gazzaniga va quedar assenyalat. El porter argentí no passa pel seu millor moment, però el tècnic li continua dipositant tota la confiança.
Mentre Portu i Unai Hernández continuen els seus processos (un de recuperació i l’altre de forma per falta de ritme), Jastin, amb una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, s’ha afegit a les baixes d’una convocatòria on hi han entrat Carles Pérez, Mate Morey i Mauro Furtado. Cap dels tres hauria de tenir un lloc a l’onze que sortirà aquesta tarda a El Molinón, però s’hi esperen novetats. Asprilla podria entrar per Jastin per força, tot i que ho està fent tant bé de suplent que l’elecció és difícil, i al lateral dret Quique Álvarez també haurà de triar entre mantenir Francés o entregar-li a Javi Boñar.
L’Sporting de Nicolás Larcamón, per la seva part, té les baixes d’Hugo Guillamón, Gaspar Campos, Andrés Ferrari i Manu Rodríguez.
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