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GironaFC: Una victòria que trenca 8 mesos de mals registres

El Girona era incapaç de guanyar lluny de casa des del 16 de gener, quan va derrotar l’Espanyol, en una ratxa de més d’un triomf que tampoc no es repetia

L'alegria del Girona al final

L'alegria del Girona al final / Girona FC

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Feia gairebé vuit mesos que el Girona no celebrava una victòria lluny de Montilivi en partit oficial. Cal remuntar-se al 16 de gener, en el derbi català contra l’Espanyol, tancat també, curiosament, amb un 0-2. Des de llavors, cada vegada que els gironins s’havien de desplaçar, tornaven tristos cap a casa.

Aquell 16 de gener també va ser el punt final a una dinàmica de més d’una victòria consecutiva. En concret, l’equip de Míchel va començar l’any guanyant tres partits: contra el Mallorca, l’Osasuna i l’esmentat derbi. Ara, per primera vegada des de principis d’any, acumula dues victòries seguides, sumant la golejada al Las Palmas de la setmana passada.

La dinàmica dels gironins lluny de casa era horrible, perquè entre el final de la temporada passada i l’inici d’aquesta, duia deu partits sense vèncer, amb un balanç de cinc empats i cinc derrotes. Les igualades van ser davant del Sevilla (1-1), l’Alabès (2-2), el Llevant (1-1), el Reial Madrid (1-1) i el Rayo Vallecano (1-1); i les patacades van ser contra l’Oviedo (1-0), l’Osasuna (1-0), el València (2-1), l’Atlètic (1-0) i el Còrdova (2-1).

A més, a excepció d’aquell mes de gener, cada cop que el Girona guanyava, no ho rematava amb un segon triomf: va guanyar al Barça i va empatar a Vitòria; va guanyar a l’Athletic i va perdre a Pamplona; i va guanyar al Vila-real i va empatar al Santiago Bernábeu. Per fi, després de molt temps d’agonia, els aficionats blanc-i-vermells tornen a tenir esperança.

El més golejador de Segona

El Girona ha començat la temporada demostrant un ampli i repartit poder ofensiu: amb nou gols en quatre partits i quan falta concretar la jornada, és l’equip més golejador de la Segona Divisió. Al Molinón, a més, per primera vegada en el qual portem de curs, Paulo Gazzaniga va deixar la porteria a zero. L’argentí va espantar les males sensacions de les darreres jornades, amb un seguit de bones aturades i va assistir Yáser Asprilla en el primer gol de la tarda.

Precisament, l’extrem colombià és el màxim golejador provisional de la categoria, amb quatre gols consecutius: va marcar en la derrota a Còrdova, va fer un doblet contra el Las Palmas i ahir va obrir el marcador. El fitxatge més car de la història del club presenta una dada que diu molt del seu gran moment i també del que ha viscut fins ara: ha marcat els mateixos gols en aquests quatre partits del nou curs, que en els 50 que havia disputat des del seu aterratge a Montilivi, l’estiu de la Champions League.

David López i Junior, imperials

Part del mèrit de la porteria a zero també és de la parella formada a l’eix central per David López i Junior, que pràcticament no va cometre cap errada. Ja van jugar junts la setmana passada i això està impedint el debut com a titular de Boñar, perquè Francés continua com a lateral. Especialment destacada va ser l’actuació del central reusenc de només disset anys, que se les va tenir amb el davanter Otero diverses vegades durant el matx, però no va ser superat.

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El desplegament físic de Fran Beltrán i Izan va contribuir al fet que el Girona fos molt més sòlid que en anteriors jornades. Sembla que l’entrenador Quique Álvarez ha tocat la tecla adequada i gairebé va repetir el mateix onze que va guanyar el Las Palmas. Tan sols va fer el canvi, obligat, d’Asprilla per Jastin, que no va viatjar per una lesió muscular al quàdriceps.

Debuts de Carles Pérez i Mumin

El partit del Girona al Molinón va significar el debut de dos jugadors més: l’extrem català Carles Pérez, que va arrodonir la seva presència amb un gran gol; i el central ghanès Abdul Mumin, que va entrar en el tram final substituint David López. Pérez va tenir l’estrena somiada: després d’un any complicat a Salònica, va rescindir amb el Celta en els darrers instants de tancament de mercat, va fitxar pel Girona i en va tenir prou amb vuit minuts per fer gol.

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