Narcís Julià: «Holmes Junior ha sigut una sorpresa com Cubarsí al Barça»
Holmes Junior va tornar a sobresortir-se en l’últim partit del Girona (0-2). El central va entrar en la història del club blanc-i-vermell el passat 16 d’agost convertint-se en un dels jugadors més joves en debutar amb el primer equip. Tenia 17 anys i 8 dies. Eren altres temps, però Narcís Julià se’n recorda molt de la seva època veient-lo. L’excentral va debutar el 1979 amb 16 anys, cinc mesos i 25 dies
Holmes Junior Zamorano Muñoz (Reus, 2009) va tornar a sobresortir-se en l’últim encontre del Girona a El Molinón (0-2). Davant un escenari imponent com ho és l’estadi de l’Sporting de Gijón i, el que és encara més destacat, contra un davanter centre amb presència com ho és Juan Otero, el jove central, de 17 anys, no es va arronsar i va posar a ratlla el colombià, de 31 anys, en un frec a frec constant que li va acabar atorgant el premi a jugador estrella del partit per part del club blanc-i-vermell. El defensa continua aprofitant l’oportunitat que li va donar circumstancialment Quique Álvarez en la primera jornada i no fa l’efecte que ni Mumin ni Mauro Furtado puguin treure-li el lloc a l’onze titular.
Holmes Junior va entrar en la història del Girona el passat 16 d’agost convertint-se en el quart jugador més jove en debutar amb el primer equip, segons dades del club. Va fer-ho de titular en l’estrena a la Lliga de Segona contra el Leganés a Montilivi (1-1) i tenia 17 anys i 8 dies.
Eren altres temps, però veient el jove central en aquest inici de temporada Narcís Julià i Fontané (Girona, 1963) se’n recorda molt de la seva època quan el 1979 va debutar amb el primer equip del Girona a Segona B i tenia 16 anys, cinc mesos i 25 dies. Hi ha paral·lelismes entre ell i Holmes Junior, sobretot perquè també feia de central. «Veure’l em dona molta alegria i em porta records de quan em va tocar a mi. Va ser semblant. Per no dir el mateix. Jo també vaig fer la pretemporada amb el primer equip, per veure què passava, i de cop hi volta les circumstàncies em van portar a jugar. Te n’adones que per més que passin els anys, les oportunitats per als nanos del planter es continuen repetint. Quan t’arriba, s’ha d’aprofitar i això és precisament el que està fent Holmes Junior», comenta l’exjugador i exentrenador blanc-i-vermell.
En el seu cas, Narcís Julià va començar a fer carrera en una «Segona B molt professional i amb jugadors molt experimentats». El 1979, «vaig tenir un estiu de nivell en el qual ens vam enfrontar a l’AZ ’67 del Pilota d’Or Kees Kist al Trofeu Costa Brava, va venir el Madrid... L’any següent el Barça. Quasi tot eren jugadors que tenia als cromos. Va ser una pretemporada d’un impacte emocionalment fort per a un nano de 16 anys que tenia jo». Després de tot, no li costa posar-se en la pell de Holmes Junior i imaginar-se com pot estar vivint la irrupció al conjunt de Quique Álvarez. «Ha tingut l’impacte de fer la pretemporada amb un equip recent descendit com el Girona, que té l’exigència de pujar. El curs passat estava al juvenil, no ha jugat ni amb el filial... És un salt molt bèstia i ha demostrat una maduresa increïble. Té recorregut», apunta.
«És difícil donar-li consells» i Narcís Julià tampoc ho pretén perquè «és la vivència de cadascú», tot i que sí pot donar-li alguna recomanació: «Al principi no t’ho esperes i ho veus com una experiència que has de gaudir, però de mica en mica te n’adones que hi ha alguna cosa més. Hi ha la possibilitat que et posin a jugar. Has d’esmolar les dents perquè t’arribi l’oportunitat i Holmes Junior l’ha agafat al vol per més que el dia del seu debut no hi hagués més centrals per un tema esportiu amb el mercat obert». «Està demostrant que té lloc al primer equip. La seva aparició ha estat una sorpresa per mi increïble, però que no pensi que ja està tot fet. Simplement ha fet el més difícil: trobar el forat i posar-hi el cap, a més dels peus, les mans... Hi ha entrat de ple», afegeix.
L’excentral del Girona descriu el reusenc com un futbolista «amb visió de joc, molt valent i ambiciós». «Dependrà de l’entrenador, però li ho està posant molt difícil per treure’l i que juguin els nous fitxatges. La competència és molt alta. Beneït problema té en Quique! Ha descobert un central d’un nivell altíssim, que tindrà futur i no només al Girona on intentaran treure-li de les mans», valora. En aquest sentit, Narcís Julià, que a Montilivi també hi ha fet de director esportiu, celebra la renovació de Holmes Junior fins al 2029.
I repeteix: «Ha d’intentar aïllar-se de tot el que passi al seu voltant. Hi haurà eufòria, reportatges als diaris com aquest i la gent, com jo, li dirà que és molt bo... Al seu entorn hi haurà elogis, bones paraules, agents que el trucaran... Al final, tot és soroll. L’únic que li recomanaria és que se centri en el què ha fet fins ara, potenciï les habilitats que té boníssimes i escolti primer a l’entrenador i després als companys veterans com David López per aprendre, a tots els qui li rebaixin les expectatives i el mantinguin de peus a terra. Si ho fa, podem estar parlant d’un central de molt recorregut».
Narcís Julià no coneixia Holmes Junior fins aquest estiu. Per la seva experiència i pel què ha vist en les quatre jornades de lliga, té clar que «ha sigut una sorpresa dins el món del futbol, com Pau Cubarsí quan va debutar amb el primer equip del Barça». «Aquestes precocitats necessiten un entorn calmat, que el centri i controli amb molta humilitat, i un club que els acompanyi», insisteix.
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