El Girona afina la punteria per ser l'equip més golejador
Amb els 9 gols en les quatre primeres jornades, el Girona és el que més veu porteria de la lliga dos anys i mig després
Jaume Massana
El Girona s’ha retrobat amb el gol en aquest inici de temporada i ho ha fet en el moment més clau, quan les esperances dipositades en l’equip eren pràcticament inexistents. Els de Quique Álvarez han vist porteria en els quatre enfrontaments disputats fins ara i la xifra de gols, engrandida pel 5-2 contra Las Palmas a Montilivi, diu que els blanc-i-vermells són l’equip més golejador del campionat fins ara, amb nou dianes. Ja ho eren en el tancament de la tercera, amb set, i compartint la fita amb l’Andorra, però després del 0-2 a El Molinón, el Girona mana en solitari en aquest aspecte, cosa que feia més de dos anys que no passava, des del 3 de març del 2024.
Sortir del guió habitual
La confiança de la gent no es té per defecte, te l’has de guanyar i el Girona sembla que comença a convèncer als seus aficionats que a Montilivi es pot viure una gran campanya. Tot i un inici incert generat pel mercat de transferències i amb dos resultats en les dues primeres jornades que estimulaven aquests mals presagis (1-1 contra el Leganés i 2-1 amb el Còrdova), els gironins han donat la volta a la truita amb la golejada a Las Palmas per 5-2 i amb el triomf d’aquest passat cap de setmana davant l’Sporting de Gijón per 0-2, que ha trencat moltes estadístiques negatives que perseguien el Girona a l’estadi de El Molinón i també del rendiment de l’equip.
Guanyar per 0-2 a l’Sporting significava la primera victòria a El Molinón en tota la història del Girona i, a més a més, anotant dos gols a un equip que no havia encaixat en les tres primeres jornades de campionat. S’aconseguia deixar la porteria a zero cinc mesos després (1-0 contra el Vila-real a Montilivi) i es tornaven a marcar dos gols o més en dos partits consecutius. El darrer cop va ser el passat mes de febrer, quan es guanyava 2-1 al Barça a Montilivi i s’empatava 2-2 a Mendizorrotza contra l’Alabès, però d’això feia més de mig any. Del que sí que fa temps és del darrer cop que el Girona era el màxim golejador de la lliga i amb un pitxitxi a les seves files.
L’any històric
Aquella temporada 2023-24, el Girona de Míchel es va inflar a fer gols i va meravellar el món amb el seu futbol. Les xifres golejadores estaven a l’alçada dels millors equips del món i el seu home gol, Artem Dovbyk, va acabar la temporada com a pitxitxi. Per primera vegada a la seva història, el Girona es col·locava com a màxim golejador de la Primera Divisió a la sisena i setena jornada, juntament amb el Barça. En aquesta setena cita també se situava com a líder de la competició per primer cop. No va tornar a ser fins la desena quan els gironins compartien el títol de màxim golejador amb l’Atlètic de Madrid i a partir de la jornada dotze, els de Míchel van dominar aquesta faceta gairebé en solitari durant setze dates consecutives. Només a la 24 van compartir la fita amb el Reial Madrid, i no va ser fins a la 28 quan els madrilenys van superar l’equip gironí i ja van ser els líders golejadors fins a final de campionat.
Avui, dos anys i mig després, el Girona recupera l’olfacte golejador i torna a manar en aquests registres, encara que sigui a Segona Divisió. Tot i que això s’aconsegueix gràcies a l’esforç col·lectiu, els gironins tornen a tenir al pitxitxi de la lliga al seu equip, Yáser Asprilla, amb quatre dianes. El colombià, el fitxatge més car de la història del Girona, que no acabava de convèncer, va marxar cedit a Turquia i allà tampoc s’hi va assentar del tot bé.
Com han canviat les coses en poques setmanes. Una venta que semblava més que clara, i ara els blanc-i-vermells respiren del tot tranquils perquè en el darrer dia de mercat de la Lliga d’Aràbia, l’Al-Ittihad no va intentar seduir un Asprilla que ha fet recordar a l’afició aquella època gloriosa on el Girona dominava i captivava el món amb la seva fam golejadora.
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