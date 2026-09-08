El nou Asprilla sí que meravella
Després de dos anys de rendiment decebedor, el fitxatge més car de la història del Girona ja brilla amb llum pròpia per convertir-se en el pitxitxi de Segona amb quatre gols en quatre partits
Signa una mitjana d’un gol cada trenta-set minuts mentre que en la temporada i mitja anteriors al club tan sols havia marcat tres dianes en cinquanta partits
En els cent cinquanta minuts que ha jugat aquest curs ha xutat nou vegades a porteria, la qual cosa vol dir que gairebé un de cada dos intents és gol
Alguns ni se’n recordaven que encara pertanyia al Girona, d’altres donaven per fet que seria traspassat aquest estiu i la resta es resignaven a veure com Quique Álvarez se l’hauria de menjar perquè el club no l’havia pogut col·locar. A l’hora de la veritat, sigui perquè ha fet un reset, perquè el nou tècnic l’ha sabut domar, perquè les defenses de Segona no són les de Primera o perquè, com deia el lema que va ensenyar després de marcar a Gijón- «Déu té el control»-, té ajuda divina, la realitat és que Yáser Asprilla és, amb el permís de Holmes Junior, la gran sensació d’aquest començament de temporada del Girona. Bé, no només del Girona, sinó que es podria dir fins i tot també que de la Lliga Hypermotion. Amb quatre gols en quatre jornades, el colombià és el pitxitxi de la categoria per davant dels perseguidors, que tan sols n’han fet un parell. Sens dubte i, encara que pugui sonar a tòpic, Asprilla s’ha convertit en el millor fitxatge de l’estiu després d’una cessió gens profitosa al Galatasaray la segona volta del curs passat. Ràpid, elèctric, desequilibrant i amb gol, l’extrem ha enlluernat amb només 150 minuts i 9 xuts. És a dir, gairebé la meitat de les rematades que fa acaben en gol i signa una mitjana d’escàndol: un gol cada 37 minuts.
On és aquell jugador erràtic, sapastre i solitari que desesperava tothom a Montilivi començant per Míchel i acabant per molts companys? Els aficionats blanc-i-vermells no entenien que el club hagués fet la inversió més alta de la història (18 milions d’euros més variables que podien arribar a ser-ne 25), per un futbolista que venia del Wattford, Segona Divisió anglesa, i que estava cridat a ser el crac del Girona de Champions (2024-25). Asprilla va decebre tothom en la seva primera campanya a Montilivi, en què va jugar 33 partits, en totes les competicions, en els quals tan sols va marcar tres gols (contra Las Palmas, Athletic i Osasuna) i servir una assistència en 1.644 minuts. És a dir, una mitjana d’un gol cada 548 minuts.
En comptes d’arreglar-se la cosa, la temporada passada la situació va empitjorar. Asprilla va fer un gol al camp de l’Ourense CF a la Copa i una assistència en quinze partits (770 minuts) sense mai fer el pas endavant que esperava Míchel i tothom. Al gener, veient que no hi havia remei, va fer les maletes cap al Galatasaray a préstec. Allà, amb una competència ferotge i una pressió infernal de l’entorn i l’afició es va diluir encara més i, amb l’afegit d’una lesió, tan sols va jugar 335 minuts repartits en nou partits.
Aquest estiu, Asprilla ha estat un dels noms propis del mercat. Deia Quique Cárcel que cap jugador es volia quedar per jugar a Segona, però que ell volia retenir-los tots. Qui sap si també el colombià, que va rebre cants de sirena d’equips de Champions com el Lilla, el Celtic i d’equips punters del Brasil. Finalment, res de res, i Asprilla es va quedar a Montilivi. La majoria d’aficionats ho vivia amb resignació mentre el jugador, en el debut de suplent contra el Leganés, s’entrebancava i perdia la primera pilota que tocava. Tot i això, Asprilla no ha abaixat els braços i aquell mateix dia va fer lluir el porter del Leganés, Raúl Fernández, amb un parell de canyardos dels seus amb l’esquerra. A Còrdova, també de suplent, va fer el gol gironí, mentre que davant el Las Palmas, altre cop sortint des de la banqueta, va trencar el partit amb dues dianes de bella factura. Més bonic encara seria el gol de dissabte passat a Gijón, on va ser titular per primera vegada.
Tot plegat dibuixa un escenari ideal perquè Asprilla pugui, alliberat de pressió i amb números a la mà, continuar brillant. A Segona, això sí, però benvingut sigui. Encara que sigui dos anys després. No tot són bones notícies, perquè si continua destacant així podria rebre la trucada de la selecció colombiana i, com que la categoria de plata no s’atura, perdre’s una bona colla de partits amb el Girona. Caldrà resar perquè el seleccionador, Néstor Lorenzo, no miri partits de Segona.
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