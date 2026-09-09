Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
El colombià és sancionat amb targeta groga i una multa econòmica de fins a 3.000 euros per aixecar-se la samarreta i mostrar el lema "Déu té el control" després de marcar a Gijón
El gol que va marcar Yáser Asprilla a Gijón el consolida al capdavant del rànquing del pitxitxi de Segona Divisió. Era el quart del colombià que, després de marcar, va aixecar-se la samarreta verda per ensenyar-ne una altra on s'hi podia llegir el lema "Déu té el control". Aquest acte està tipificat com a "falta greu" al Codi disciplinari de la RFEF, que avui ha sancionat el jugador amb una multa econòmica, a més a més d'amonestació.
"El futbolista que, en ocasió d'haver aconseguit un gol o per alguna altra causa derivada de les vicissituds del joc, alci la seva samarreta i exhibeixi qualsevol classe de publicitat, lema, llegenda, sigles, anagrames o dibuixos, siguin els que fossin els seus continguts o la finalitat de l'acció, serà sancionat, com a autor d'una falta greu, amb multa en quantia de fins a 3.000 euros i amonestació", diu l'article 91. En aquest sentit, l'ex del Girona, Álex Baena va rebre durant un partit amb el Vila-real, el 2022, la segona targeta groga, i conseqüent vermella, per ensenyar un missatge en record de José Manuel Llaneza, que havia mort feia poc.
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