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El Girona té el límit salarial més alt de Segona

Presenta una xifra de 35.088 milions d'euros i supera per ben poc el Mallorca, amb 34.697

Quique Cárcel i Ignasi Mas-Bagà

Quique Cárcel i Ignasi Mas-Bagà / Marc Martí Font

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

La Lliga va fer públics els límits de cost de plantilla esportiva i el Girona presenta el més alt de la categoria, amb 35.088 milions d'euros. El segueix ben a prop el Mallorca, amb 34.697. Més lluny queden el Leganés i l’Oviedo, amb 20.770 i 20.767 respectivament. Pel que fa a l’altre conjunt català de la Segona Divisió, el CE Sabadell, té un límit de 6.118. Sorprèn que aquest sigui més elevat, per exemple, que l’Almeria, amb 3.975.

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