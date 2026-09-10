El repte d’igualar el millor inici a Segona
Si el Girona supera el Castelló, signarà el seu millor començament d’un curs a la categoria de plata amb els mateixos deu punts que va sumar els anys 12-13, 13-14 i 14-15
El Girona ha capgirat de cop l’atmosfera negativa que envoltava l’equip arran del descens i durant tot l’estiu. La recepta? La de l’àvia, la que no té secret: resultats. Sí, després d’estavellar-se a Còrdova (2-1), l’equip s’ha refet amb dues victòries consecutives contra Las Palmas (5-2) i Sporting (0-2) que han situat l’equip, cinquè, amb set punts després de les primeres quatre jornades. Què vol dir això? Evidentment, no gaire res a principis de setembre quan les classificacions solen ser anecdòtiques però sí que ha servit per calmar l’entorn i banyar de cert optimisme el futur. A partir d’aquí, dissabte ve el líder, un Castelló que el curs passat va fer play-off i que ha començat enguany com un coet.
Un repte d’alçada per a un Girona que tindrà l’oportunitat d’igualar el millor començament d’una temporada a Segona si aconsegueix superar els orelluts. Fins ara, el rècord pertany al Girona 2014-15 de Pablo Machín que es va quedar a les portes de l’ascens directe contra el Lugo i que, havia sumat 10 punts, en els primers quatre partits: victòries contra Racing 1-0, Alcorcón 1-2, Tenerife 2-0, empat a Gijón 1-1. Una derrota contra el Betis (1-2) en la cinquena va frenar la ratxa. El Girona de Quique Álvarez, si guanya dissabte, igualarà aquells deu punts, que també van ser capaços de tocar el Girona de Rubi (12-13) i el de Ricardo Rodríguez (13-14), tots amb set, com ara, després de quatre partits.
Evidentment, són números i estadístiques. Tanmateix, començar bé en una categoria tan llarga i enrevessada com la Lliga Hypermotion pot ajudar i molt en les aspiracions d’ascens, si pot ser directe, o de play-off. En aquest sentit, en l’any del segon ascens, amb Míchel a la banqueta, el Girona tan sols havia sumat quatre punts en les primeres quatre jornades gràcies a un triomf contra l’Amorebieta (2-0) i un empat amb el Las Palmas (0-0). Després van venir derrotes a Ponferrada (2-1), contra l’Sporting (1-2) i una altra a Màlaga a la cinquena. L’equip cauria fins i tot en posicions de descens a Primera RFEF al cap de poc. Els inicis en el curs del primer ascens (16-17) tampoc van ser fàcils. Els de Machín sumaven cinc punts en quatre jornades gràcies a una victòria contra l’Elx (31), dos empats amb el Sevilla Atlètic (3-3) i Almeria (3-3) i una derrota a Valladolid (2-1). El bagatge no s’ampliaria a la cinquena jornada en què es perdria a Mallorca (1-0).
Rubi i Ricardo Rodríguez
Sí que van tocar els deu punts en cinc jornades, el Girona de Rubi (12-13) i el Ricardo Rodríguez (13-14). Dues temporades antagòniques on el bon començament va tenir continuïtat en la primera, però no pas en la segona, en què es va esquivar el descens per ben poc. Amb Rubi, el Girona semblava una piconadora amb triomfs contra Guadalajara (1-5), Ponferradina (1-0) i Las Palmas (5-0), un empat amb Sabadell (0-0) i una derrota amb l’Hèrcules (2-1). Un any després, els de Rodríguez superarien Alabès (1-0), Eibar (0-3) i Lugo (1-2), empatarien contra el Numància (2-2) i perdrien a Jaén (3-1). Després del primer descens, amb Juan Carlos Unzué, el Girona també havia sumat set punts en quatre jornades, però va perdre en la cinquena a Cadis i, a partir de llavors, l’equip va encallar-se fet que va provocar la destitució de l’entrenador navarrès.
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