Quique Álvarez: "Hem de tenir al cap que tothom donarà un plus contra nosaltres"
Unai s'afegeix a les baixes ja conegudes de Jastin i Portu per unes molèsties al maluc
El Girona de Quique Álvarez millora setmana rere setmana, impulsat pels resultats i la tranquil·litat de tenir un grup del tot format. L'entrenador ja somriu, com també ho fan els futbolistes al vestidor, veient que les coses els comencen a sortir. "Ha estat treure’ns la llosa de la pretemporada, del mercat i de tot. La incertesa fa que a vegades el cap dels jugadors no estigui cent per cent aquí. Era una situació que feia que no poguéssim fer un equip o treballar-lo. Ara sí que hi és. És clar que les victòries ajuden que hi hagi més alegria, però veig als entrenaments que la gent està ficada. És el que necessitem per competir bé, a part del futbol per descomptat. Tenim marge de millora, però aquesta és la base per tenir un grup fort i lluitar-ho", ha dit el tècnic en la prèvia del partit de demà contra el Castelló a Montilivi (18.30 h). Els de Pablo Hernández, com Las Palmas i l'Sporting en el seu moment, arribaran líders i invictes, una situació a la qual els blanc-i-vermells han demostrat que es pot fer front: "Això serà molt llarg i dur, ho hem dit des del principi. Portem quatre jornades i sembla que ens hagi passat de tot. Queda moltíssim. Quan guanyes sempre tens la moral més alta, però és veritat que ens hem enfrontat a equips que estan a la part més alta i els últims rivals venien d'una bona ratxa. El Castelló és un altre. Veure que hem competit bé als últims dos partits ens dona moral i és el que necessitem per intentar competir contra un Castelló que és un gran equip".
D'altra banda, Quique Álvarez també s'ha referit al fet de ser candidats clars a l'ascens. "Som un dels equips que hem baixat i la gent té aquest plus d’intentar venir a casa nostra i guanyar. El Castelló no canvia mai la seva manera de jugar, ni a casa ni a fora, i vindrà aquí a fer el seu partit com el fa a tot arreu, però amb aquest plus. Jo els he dit des del primer dia que hem de tenir la humilitat que això passarà i si no donem una mica més que ells normalment començarem perdent. Tothom donarà un plus contra nosaltres, hem de tenir-ho present. Si no donem nosaltres el plus serà complicat", ha comentat. I ha afegit: "Això de favorits, no ho sé. El Castelló per mi és dels millors equips de la categoria. Té una continuïtat de fa bastant temps. L’any passat va fer una gran temporada. Té la mateixa base, una manera de fer que fa que sigui complicat jugar-li. És un equip molt valent, molt pressionant i quan té la pilota sap què fer amb ella. A part que no especula, sinó que quan troba avantatge i et roba la pilota, corre i va a fer-te mal. Ha incomodat molt als rivals. Hi haurà moments, i ho hem de saber que seran, difícils. Necessitem l’afició. Nosaltres tenim armes per descomptat per competir bé, però parlant d'ells em semblen un dels equips més complets i tenen una dinàmica positiva de fa anys que els fa més perillosos".
Per això, s'ha d'estar preparat per a tot. És el que està intentant que captin els jugadors: "M’agradaria defensar més alt i amb pilota, sempre. És la meva idea. El que passa és que hi ha moments de partit, rivals i situacions que a vegades et provoquen. Estem en el procés de millorar en tots els sentits. Demà hi haurà moments que el Castelló ens aconsegueixi tirar cap enrere i haurem de defensar-nos".
Per rebre al Castelló, el Girona suma Unai a les baixes ja conegudes de Jastin i Portu per unes molèsties al maluc. L'entrenador ho ha explicat a continuació: "Jastin està en el procés, trigarà encara unes setmanetes a tornar. És baixa, a part de Portu i Unai. Portu ja està en dinàmica, però encara no entrarà a la convocatòria, mentre que Unai té unes molèsties a la zona del maluc. Esperem tenir-lo aviat. Les molèsties no l'impedeixen perquè aquesta setmana és l’única que no ha entrenat, però la setmana passada sí i va fer-ho bé. El que passa és que va incòmode. S’està intentant ajustar amb el servei mèdic perquè pugui entrenar sense aquesta molèstia que li impedeix estar a tope. També va tenir una infecció, ve d'un període de no jugar... Són coses que fan que no estigui en la seva millor forma però està en el procés per agafar-la". D'altra banda, s'ha referit als nous fitxatges que de mica en mica van entrant al terreny de joc: "Van agafant ritme. Veig millores en molts jugadors. Estic content. L’altre dia Mumin va sortir uns minuts i va estar bé. L’equip està funcionant bé. Carles va sortir bé, Boñar també. Són jugadors que ens han d’ajudar durant la temporada, això acaba de començar i han d’estar preparats. Estan entrenant per estar-ho".
Quique Álvarez també ha parlat de noms propis. Asprilla, la gran sensació d'aquest Girona. "Me n’alegro per ell. Crec que són jugadors que com tot tenen el seu procés, ara em toca a mi exigir-li. Està demostrant que és un molt bon jugador i crec que pot demostrar-ho més. Estic molt content que li surtin les coses. Ha de seguir apretant i demostrant, si ho fa voldrà dir que ajuda el Girona segur", ha apuntat. I de Stuani i Pyshchur: "Tinc tres davanters, amb l’Abel que està jugant en una altra posició quatre. Depèn una mica del partit. Pyshchur ha tingut el seu procés, però ja està demostrant que ens pot ajudar. Stuani també. Depèn una mica del context del partit on ens trobem. A vegades hem de defensar més i necessitem més pota o amb un equip ficat a l’àrea com el dia del Leganés, Stuani és dels millors de la categoria en aquest sentit. Tinc varietat i he d’intentar que tots se sentin importants, crec que ho senten així".
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