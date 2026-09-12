Girona-Castelló: El desig de continuar carregant-se els millors de la categoria
Els gironins s’enfronten al tercer equip líder o colíder en el que va de curs a qui esperen guanyar per sumar la tercera victòria consecutiva
Després d’un inici de temporada irregular, amb una bona imatge, però insuficient contra el Leganés, i una derrota clara a Còrdova, el Girona va rebre el Las Palmas, que arribava líder a Montilivi, amb un ple de sis punts de sis. Els canaris van sortir de l’estadi apallissats en el que va ser el primer triomf dels de Quique Álvarez, que repetirien la setmana següent, la passada. Van visitar el Molinón per enfrontar-se a l’Sporting, un dels colíders de la categoria amb set punts de nou, i cap gol encaixat. El resultat? 0-2 i segona victòria consecutiva a la butxaca per a un equip que feia 8 mesos que no guanyava fora de casa en partit oficial i que no encadenava més d’un triomf. Aquesta tarda (18.30 hores, LaLigaTV Hypermotion), per tirar més llenya al foc, el calendari provoca que un nou primer classificat, el quart en quatre dates després de l’Andorra, l’esmentat Las Palmas, i el Granada, s’apropi fins a Catalunya per examinar el creixement local. Es tracta del Castelló, al qual ja es va enfrontar en la pretemporada (3-3) i que va plantar-se fins a les semifinals del play-off d’ascens a Primera fa pocs mesos, caient contra l’Almeria. Continuarà el Girona en mode matagegants?
Els homes de Pablo Hernández només han punxat contra el Sabadell (0-0); la resta de partits els compten per triomfs: 0-1 amb la Reial Societat B, i dos de consecutius, com el Girona, un 1-2 a l’estadi del Celta Fortuna i un 2-0 contra l’Albacete. Ara com ara, són líders de la categoria, i un dels tres invictes, juntament amb l’esmentat Sabadell i el Leganés.
No és un catàleg d’adversaris fàcils per al Girona, que després d’una sacsejada anímica important i de milions de problemes, alguns, força greus, a l’estiu, comença a construir una identitat diferent de la que tenia i és cinquè després de signar un 7 de 12. Quique Álvarez pràcticament no ha fet retocs en l’alineació, en les dues últimes victòries. Tan sols l’entrada d’Asprilla a Gijón per la lesió de Jastin. El colombià, pitxitxi del campionat amb quatre gols, intentarà veure porteria per quarta jornada consecutiva, tot un esdeveniment inesperat, veient la trajectòria que portava.
Qui sap si aquest és un nou Girona guanyador, el de Quique Álvarez. I el d’Asprilla, Junior, Izan i companyia. Montilivi els acompanyarà, passi el que passi.
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