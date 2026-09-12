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Girona - Castelló, en directe

Yáser Asprilla, celebrant un dels gols de la nit.

Yáser Asprilla, celebrant un dels gols de la nit. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

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