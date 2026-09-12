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Girona - Castelló, en directe (1-0)

Holmes Junior celebra el seu primer gol amb el Girona.

Holmes Junior celebra el seu primer gol amb el Girona. / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona
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