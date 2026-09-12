En Directe
Girona - Castelló, en directe (1-0)
36' | El Castelló continua amb la pilota i inquietant a l'àrea del Girona
32' | La temperatura a Montilivi és de 27 graus
32' | Pausa d'hidratació. Molt necessària per a Quique Álvarez, que podrà donar pausa i quatre indicacions als seus jugadors
29' | El Castelló comença a guanyar terreny i el Girona està un xic incòmode
27' | Xut centrat de Matías Orozco que atrapa Gazzaniga. El Castelló havia sortit jugant amb la pilota des del darrere
25' | Continua la pressió asfixiant dels gironins contra un rival valent. El Castelló no rifa una pilota, tot i els riscos que això pot tenir
18' | L'ha tingut Vanat! L'ucaïnès no ha pogut picar bé la pilota
17' | Xut d'Asprilla que surt per sobre el travesser
16' | Les mans eren fora per ben poc. El Girona tindrà una falta directa a la frontal
16' | Montilivi reclama unes mans, però l'àrbitre diu que són fora l'àrea
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