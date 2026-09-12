Quique Álvarez: "L'expulsió d'Abel Ruiz és decisiva al cent per cent"
L'entrenador del Girona destaca l'esforç de l'equip per tenir opcions d'empatar fins al final
La derrota del Girona (1-2) no s'ha produït fins als últims minuts del partit, però Quique Álvarez ja l'ha anat assumint des del minut 52 quan Abel Ruiz ha estat expulsat amb la segona groga. El motiu? Perquè al davant el seu equip hi tenia un Castelló, líder, que sap a què juga i ha posat tota la carn a la graella fins obtenir el premi.
L'expulsió d'Abel Ruiz
"L'expulsió és decisiva al cent per cent. El Castelló és un gran equip i al final de la primera part ha tingut una ocasió per empatar, però el partit no hauria estat així sense l'expulsió. Si et passa, saps que el partit acabarà com ha acabat. És un equip molt insistent i amb els canvis ha anat ficant gent".
El partit
"Hem fet una bona primera part. Hem robat molt, però no hem estat encertats en l'última passada i a vegades hem estat una mica precipitats. A la primera mitja hora hem estat molt bé. Després, a poc a poc ens hem anat posant més enrere tot i que hem estat bé. El partit estava en intentar defensar bé i quan tinguéssim la pilota gestionar-la bé. L'expulsió ho marca tot perquè després ja no surts, et tornen a atacar i és més difícil. Tot i així, l'esforç de l'equip ha estat brutal i s'hi han deixat l'equip".
La part positiva
"Estic satisfet amb l'esforç de tots. Estem en el camí d'estar més encertats amb la pilota, de ser més un equip al nivell del Castelló, que es coneixen més. En l'esforç, compromís i voler no tinc cap dubte. L'equip hi va. Fins i tot amb l'1-2 hem tingut alguna situació per empatar. És l'esperit que hem de tenir si volem estar a dalt".
Bryan Gil i Francés
"Bryan és un punt negatiu. Ens ha fet canviar una mica el pensament que teníem de partit. Es queixava d'alguna cosa muscular. Hem hagut de treure Carles molt d'hora. Francés ha estat per cansament. Crec que és normal en un partit com aquest i fent de lateral perquè està fent molts metres. Era un partit molt exigent i als últims minuts havíem de ser-hi els que aguantessin".
La segona groga d'Abel Ruiz
"Són jugades. S'ha tirat a terra i crec que hi ha hagut contacte. Hem de ser més llestos. Crec que el partit no estava sent agressiu per treure una segona groga".
Holmes Junior
"El partit és en la línia de la temporada. És un nano que està concentrat, vol aprendre i està demostrant que competitivament està per sobre de la seva edat. Per això juga. Avui ha tingut el premi i és una llàstima que no hagi servit per sumar. Junior és una sorpresa des de la pretemporada, però ja és una realitat".
L'última passada
"La pretemporada ha estat una mica estranya. No hem pogut a vegades trobar la connexió que hi ha d'haver entre jugadors. La intenció ha sigut bona, hem robat molt, però ens ha faltat estar més encertat en aquestes passades. A la primera part potser podríem haver tingut un resultat més ampli".
Subscriu-te per seguir llegint
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat