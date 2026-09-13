El Girona B remunta contra el Tudelano per lligar la primera victòria (3-1)
Malgrat un inici espès i el gol visitant, l’encert de Salguero, Gorosabel i Toni López permeten capgirar el marcador contra un rival que acaba amb nou jugadors
De menys a més ha anat el Girona B per lligar la primera victòria de la temporada i ho ha fet en un partit que se li ha complicat, i de quina manera, en una primera mitja hora per oblidar. Per darrere en el marcador per culpa d’un gol de penal, ha estat a la segona meitat que el conjunt blanc-i-vermell ha millorat. Tant, que ha estat capaç de remuntar. Salguero, a la sortida d’un córner, i Gorosabel en una acció dins de l’àrea, han fet el més difícil. Toni López, ja al descompte, ha tancat el marcador contra un rival que ha acabat amb nou futbolistes a la gespa i desesperat amb l’arbitratge.
Fins que no li ha vist les orelles al llop, el filial del Girona no ha despertat. Li ha costat un munt engegar la maquinària i quan ho ha fet, ja perdia. No ha necessitat el Tudelano signar una exhibició. N’ha fet prou amb fer-se fort al mig del camp, replegar amb encert cada vegada que no tenia la pilota i anar a totes a cada pilota dividida. Amb aquests ingredients ha desactivat els locals, massa espessos i sense idees. Alguna incursió per banda amb cara i ulls i un xut tímid de Javi que ha blocat el porter amb facilitat han estat els únics arguments ofensius dels de casa, que han vist que el seu rival, picant pedra, ha anat guanyant metres i multiplicant el perill. Un cop de cap d’Alayeto al 18 ha estat el primer avís; la centrada, enviada des de la banda dreta, ha trobat la testa de l’atacant i la pilota ha marxat fregant el pal esquerre. Només cinc minuts més tard ha arribat l’acció que ha desequilibrat la balança. En una jugada embolicada a l’àrea, l’àrbitre ha interpretat que Biel ha tocat la pilota amb la mà i ha assenyalat penal. Malgrat les protestes, la pena màxima s’ha acabat executant i Alayeto ha enganyat Andreev per fer pujar el 0-1 al 24.
Passats uns minuts de desconcert, el Girona B ha despertat. No ha estat pas una reacció de llibre, però sí que se n’ha adonat l’equip que, fent el que havia fet fins aleshores, no hi havia cap opció de sumar algun punt. La primera jugada que ha tingut calma, l’ha remenat amb criteri al mig del camp i ha buscat els espais, ha fet mal. Al 34, una jugada llarga ha acabat amb la pilota a peus de Javi González, que s’ha inventat una centrada perillosa al pal llarg que ha trobat Momo. L’extrem, venint des del darrere, ha trobat porteria però no ha pogut cantar el gol: l’empat l’ha salvat el porter Iván Fernández amb la cama. Instants més tard, Donato ha mogut la banqueta fent entrar Gorosabel per Carreras.
La reacció no ha estat pas un miratge. Ha tingut continuïtat només tornar del temps descans i ha acabat de transformar-se quan ha arribat l’empat, que no s’ha fet esperar. Després d’una centrada que Arango no ha pogut connectar, la pilota ha acabat a córner i allà ha nascut l’acció de l’1-1. L’autor ha estat Salguero, el més llest de la classe. No hi ha pogut fer res el porter Iván Fernández, que pocs minuts després ha hagut d’intervenir amb una mà salvadora que ha evitat el segon del Girona B en una jugada embolicada a l’interior de l’àrea. Amb el partit cada vegada més controlat, Donato ha fet entrar Toni i Artero, decidit a dominar encara més el mig del camp i tenir més profunditat. Superat, el Tudelano s’ha complicat l’existència quan Juanena, sent l’últim defensor, ha fet caure Toni just abans que aquest arribés a una centrada al cor de l’àrea. El col·legiat no s’ho ha pensat dues vegades i li ha ensenyat la targeta vermella. Amb 20 minuts pel final, al Girona B se li multiplicaven les opcions per confirmar la remuntada. Ha tingut el segon a les botes de Javi, que ha executat la falta ben a prop del pal esquerre. Però no ha estat fins al 85 que Gorosabel, a l’interior de l’àrea, ha burlat un defensor per enviar la pilota al fons de la porteria. Dat i beneït? Ni de bon tros. Ja amb res a perdre, el conjunt visitant s’ha llançat a l’atac tot buscant l’empat i ha estat a punt de trobar-lo amb un xut enverinat de Floria que s’ha escapat per centímetres després de fregar Andreev amb la mà. El mateix Floria, a tocar del descompte, ha tornat a ser protagonista quan ha vist la segona groga i ha marxat expulsat al 90, deixant el seu equip amb nou homes. Ja a l’afegit i amb el rival rendit i sense esma, Toni López ha signat la sentència.
Fitxa tècnica:
Girona B: Andreev, Salguero, Segurola (Gibert, min. 46), Biel Farrés, Badia; Javi González (Cantarell, min. 83), Trigueros, Frey (Artero, min. 63), Momo; Carreras (Gorosabel, min. 37) i Arango (Toni López, min. 63)
Tudelano: Iván Fernández; Oier Sarriegi (Floria, min. 55), Marco Martínez, Jon Juanena, Pedrosa; Maïga Zakarya (Mora, min. 55), Eder Iribarren; Martín Oiartzabal, Ekhi Orobio (Félix Alonso, min. 77), David Soto (Soeiro, min. 65) i Iñigo Alayeto
Gols: 0-1, Alayeto, de penal (min. 24). 1-1, Salguero (min. 50). 2-1, Gorosabel (min. 85). 3-1 Toni López (min. 94)
Àrbitre: Íber Almárcegui (comitè aragonès). Ha mostrat targeta groga als locals Arango, Salguero, Momo i Gibi, així com als visitants Iribarren, Zakarya, Soto, Mora, Floria, Soeiro i Juanena. Ha expulsat Juanena del Tudelano amb vermella directa (min. 72) i també al visitant Floria per doble amonestació (min. 90).
Estadi: Municipal de Vidreres.
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