Girona FC: Regals imperdonables que penalitzen en excés
L’inici de Lliga continua marcat per un seguit de decisions individuals força desafortunades: el protagonista en negatiu va ser Abel Ruiz, que no aixeca cap
Al Girona li costa un munt enllaçar un partit sencer sense regalar-li res al contrari. Si l’inici de Lliga va estar marcat per les errades individuals del porter Paulo Gazzaniga, ahir va tocar-li la grossa a Abel Ruiz, expulsat per entrar de manera desproporcionada just a l’inici del segon temps, amb els blanc-i-vermells guanyant per 1-0 i una groga a la butxaca.
Montilivi es va posar les mans al cap quan va veure l’entrada del davanter d’Almussafes, perquè no calia fer gaires càlculs per comprendre el que acabaria passant: José Antonio Villalobos, que després va semblar no tenir pressa a amonestar amb les faltes visitants, li ensenyaria la segona i Ruiz enfilava el camí dels vestidors, conscient que havia deixat a l’equip amb un compromís. La vermella provocarà que sigui baixa dissabte vinent al camp del Cadis.
Les decisions de Quique Álvarez
Abel Ruiz va equivocar-se, però també va sorprendre la inacció de Quique Álvarez a la banqueta al descans, perquè tenint en compte que el Castelló començava a amenaçar i que el davanter del Girona, que futbolísticament havia passat força desapercebut, ja tenia una groga, va optar per mantenir-lo al terreny de joc. Altres dies, com a Còrdova o Gijón, no havia tingut manies per fer canvis a la mitja part.
El nou entrenador del Girona va canviar de dibuix amb la retirada d’Abel, passant a una línia defensiva de cinc homes, i no va saber trobar les eines adequades que contrarestessin el control visitant. Els gironins no van tenir gaire estona la pilota (l’entrada d’un home creatiu com Iván Morante no es va produir fins al minut 82) i van tenir aïllats Carles Pérez i Oleksandr Pyshchur, amb el desgast que això va provocar: el català, que va entrar al quart d’hora per les molèsties de Bryan Gil, no va poder ni acabar.
Primera derrota a casa
El Girona no només va veure tallada una bona dinàmica de dues victòries consecutives, sinó que va patir la primera derrota a Montilivi en el qual portem de curs. Un estadi, per cert, que va tornar a respondre positivament, i va presentar una entrada fantàstica en nombre (11.182 espectadors) i en actitud, ja que fins i tot van aclamar Paulo Gazzaniga, després d’haver-lo xiulat fa quinze dies en la victòria contra el Las Palmas.
Qui també va endur-se una ovació gegant va ser Junior Holmes, que va marcar el seu primer gol com a futbolista professional, amb només disset anys. És una joia. Però l'expulsió d'Abel Ruiz va entel·lar-ho tot.
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