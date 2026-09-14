El Girona confirma la lesió muscular de Bryan Gil
L'extrem andalús es va fer mal a l'isquiotibial de la cama dreta contra el Castelló
Quique Álvarez va explicar després de la derrota contra el líder Castelló (1-2) que substituir Bryan Gil al minut 14 de partit havia estat "un punt negatiu" perquè va obligar al cos tècnic a "canviar una mica el pensament que teníem" i es va haver de recórrer a Carles Pérez "molt d'hora". L'extrem andalús va demanar el canvi després de notar unes molèsties a la part posterior de la cuixa dreta. Després de sotmetre's a les proves mèdiques, el Girona ha confirmat aquest matí que es tracta d'una lesió muscular a l'isquiotibial. El club blanc-i-vermell ha afegit en el comunicat mèdic que "la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució".
La baixa de Bryan Gil és el segon contratemps en forma de lesió que pateix Quique Álvarez en la posició de l'extrem esquerre. L'entrenador gironí ja va veure's condicionat a modificar l'onze titular quan Jastin es va fer mal en un entrenament i va ser diagnosticat amb una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En el cas del lleidatà, el Girona tampoc va especificar el temps de baixa tot i que el preparador ja va avisar l'altre dia en la prèvia del partit contra el Castelló que encara "trigarà unes setmanetes a tornar". Bryan Gil va passar a ocupar la banda esquerra, donant entrada d'inici a Asprilla qui es va situar a l'extrem dret. Ara, sense l'andalús ni Jastin, l'alternativa que queda és Carles Pérez però d'aquesta manera les possibilitats de disposar d'un substitut de garanties per a la segona part s'han reduït de cop als dos costats.
Cal recordar que per al proper encontre d'aquest dissabte davant el Cadis (21.00 h) tampoc estarà disponible Abel Ruiz per sanció, després de ser expulsat amb dues targetes grogues contra el conjunt orellut. Portu, d'altra banda, es troba en la recta final de la seva recuperació i, malgrat que ja treballa amb el grup, és probable que Quique Álvarez el deixi fora de la convocatòria per no precipitar-se amb el retorn del mitjapunta murcià. Mentre que Unai Hernández, el qual també podria ocupar la posició d'extrem esquerre, continua el procés per recuperar el seu millor estat de forma i recentment es dol d'unes molèsties a la zona del maluc.
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