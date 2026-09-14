Montilivi continua esperant la millor versió de Vanat
L’ucraïnès, per qui el Girona en va pagar disset milions l’estiu passat, encara no ha vist porteria aquesta temporada i dissabte contra el Castelló va perdonar una oportunitat claríssima per fer el 2-0
Qui sap què hauria passat dissabte contra el Castelló si en la darrera acció de la primera part, Vladyslav Vanat hagués estat més encertat en l’un contra un que va tenir davant el porter Matthys. Era una situació franca de gol que hauria pogut suposar el 2-0 ben bé abans de la mitja partit i encarrilar un partit que començava a complicar-se. La realitat, tanmateix, és que el davanter ucraïnès va veure com Matthys li guanyava la partida i, a la represa, l’expulsió d’Abel Ruiz convidava el Castelló a endur-se els tres punts de Montilivi, com així va ser. Vanat confirmava que està lluny de la versió que va ensenyar la temporada passada, en què el dia que va debutar, a Balaídos, ho va fer amb gol. Enguany, unes molèsties físiques sumades als pardals que li han rondat durant tot l’estiu sobre la continuïtat o no al Girona a Segona estan demorant l’aparició del millor Vanat. Absent les dues primeres jornades, l’ucraïnès encadena tres titularitats, tres substitucions i, també, tres partits sense veure porteria. El pitjor de tot és que en els 185 minuts que ha jugat tan sols ha rematat quatre vegades a porteria.
Des de la direcció esportiva es tenia clar que l’ucraïnès havia de ser un jugador troncal de cares a l’intent de tornar a Segona. La inversió feta l’estiu passat de disset milions d’euros feia que el Girona no volgués deixar escapar Vanat si no fos per una oferta irrebutjable que no va arribar. La incertesa del mercat i unes molèsties físiques van fer que es perdés les dues primeres jornades i no debutés fins en la victòria contra el Las Palmas (5-2) on va estar a un bon nivell. Tanmateix, Vanat, com tots els davanters, viu del gol i sense gol no hi ha alegries. I això, en els nous els afecta l’estat d’ànim i se’ls nota al camp. És qüestió de paciència, és clar, perquè el cos tècnic té clar que els gols de Vanat acabaran arribant. Ara bé, dissabte contra el Castelló va quedar clar que comença a tenir un problema d’angoixa quan en algunes accions se’l va veure amb massa ganes de voler marcar.
La temporada passada a Primera, Vanat va ser el màxim golejador del Girona amb deu dianes entre Lliga i Copa i l’equip el va enyorar, i de quina manera, quan es va lesionar i es va perdre les set darreres jornades que van certificar el descens. En aquest sentit, caldrà veure si entra a la convocatòria d’ Ucraïna la setmana entrant per la finestra de partits internacionals de dos caps de setmana que hi ha a finals de mes. Si és convocat, Vanat es perdria els duels contra l’Albacete i el Mallorca perquè la Segona Divisió no s’atura.
Dawda fa dos gols a Portugal
Mentre a Vanat li costa engegar el comptador, Abel Ruiz va marcar en l’estrena contra el Leganés i Pyschur i Stuani tampoc han vist porteria encara. Qui sí que ho va fer dissabte va ser Dawda Camara. El banyolí va ser decisiu en la victòria del seu nou equip, l’Alverca portuguès amb dues dianes contra el Nacional de Madeira (1-3).
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- El Cafè: de 'bar de barri' a referent de pintxos i tapes
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Té 112 anys i és la dona més longeva de Catalunya: la extraordinària vida de Carme Noguera
- Canvi d’hora a Espanya: el BOE confirma quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Carta d'una lectora: A qui perjudiquen les vagues dels mestres i professors?