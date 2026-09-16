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Pyschur: El sostre de Montilivi

Amb 2’04 metres, l’ucraïnès és un dels jugadors més alts de la història del Girona per davant, entre altres, de Muric (1’98) o Pedro Alcalá (1’96)

Només el porter del Mallorca, Bergström (2’05) el supera aquesta temporada a Segona i només Courtois (2'00) s'hi acosta a Primera

Pyschur, aquest estiu abans d'un amistós a la Ciutat Esportiva de la Massana

Pyschur, aquest estiu abans d'un amistós a la Ciutat Esportiva de la Massana / David Aparicio / Aniol Resclosa

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Desconegut pel gran públic, alt com un Sant Pau i amb una planta més de jugador del FIATC Girona que no pas de futbolista, el fitxatge d’Oleksandr, Sascha, Pyshchur al Girona FC va generar alguns dubtes entre l’afició. Aterrava amb 21 anys del Gyor hongarès, amb el qual havia fet 5 gols en 36 partits, i venia de disputar el Mundial Sub20 de Xile. Un milió d’euros va costar el jove davanter que va refusar qualsevol comparació amb Dovbyk el dia de la seva presentació. «No vull ser Dovbyk; vull ser jo mateix». Tant Quique Álvarez com Quique Cárcel han avisat que hi ha molta feina a fer per polir un jugador amb una maquinària molt pesada. A la pretemporada li va costar i en les dues primeres jornades no va ser ni convocat. Tanmateix, contra el Las Palmas va estavellar la primera pilota que va tocar al travesser i, a Gijón i contra el Castelló, va ensenyar bones maneres per deixar clar que és un futbolista amb futur i també present. Ah, i també té l’honor de ser un dels jugadors més alts de la història del Girona FC. El sostre de Montilivi, podríem dir.

El central del Castelló, Sienra (1'85), intenta aturar Pyschur

El central del Castelló, Sienra (1'85), intenta aturar Pyschur / David Aparicio

Els 2’04 metres que fa Pyschur el situen al capdavant del rànquing de futbolistes més alts de la història recent del club. I amb diferència perquè el fins ara jugador més alt que havia passat per Montilivi era Arijanet Muric, sis centímetres més baix que l’ucraïnès (1’98). El porter kosovar va arribar cedit pel City el 2019 i després de dos partits molt fluixos ja no va tornar a jugar. Actualment és indiscutible amb el Sassuolo a la Serie A. El mateix que Muric mesurava un central manxec, Juan Ángel Madrigal, que va arribar per jugar a Tercera l’any 2000. Rere seu, se situen el central Pedro Alcalá, el japonès Ibusuki Hiroshi i el davanter barceloní Sergio Postigo, amb 1’96. A partir d’aquí centímetre a centímetre el rànquing va baixant fins a trobar l’actual porter de l’equip Paulo Gazzaniga o el fins fa poc tercer, Toni Fuidias (1’95) o el central hongarès, cedit enguany al filial de l’Atlètic de Madrid, Antal Yaakobshivili (1’93).

El porter kosovar Muric va jugar dos partits de Lliga i quatre de Copa el curs 2019-20 i va anar-se'n al gener

El porter kosovar Muric va jugar dos partits de Lliga i quatre de Copa el curs 2019-20 i va anar-se'n al gener / Girona FC/Nuri Marguí

Els jugadors més alts del Girona d'aquest segle

               Jugador            Temporades     Altura

  1. Oleksandr Pyschur    2026-           2’04
  2. Arijanet Muric      2019-20             1’98
  3. Juan Madrigal     2000-01             1’98
  4. Pedro Alcalá       2015-20              1’96
  5. Hiroshi Ibusuki    2008-09             1’96
  6. Sergio Postigo     2004-05             1’96
  7. Paulo Gazzaniga      2022-             1’95
  8. Toni Fuidias          2022-24             1’95
  9. Dani Erencia         2011-12             1’94
  10. Yago Fernández   2011-12             1’94
  11. Marcelo Djalo       2015-16             1’93
  12. Dejan Lekic            2015-16            1’93
  13. Michael Olunga      2017-18           1’93
  14. Antal Yaakobshbili  2023-25      1’93
  15. Yassine Bounou   2016-19        1’92
  16. Bernardo Espinosa  2017-22       1’92
  17. Juanpe Ramírez  2015-25        1’92
  18. Ladislav Krejci     2024-25        1’91
  19. Gorka Iraizoz         2017-19         1’91
  20. Jordi Vinuesa      2002-04 i 07    1’91
  21. David Clotet           2004-05             1'91
  22. Cristian Rivera    2019-20            1’90
  23. Florian Lejeune 2014-16         1’90
  24. Javi Álamo         2015-16         1’90
  25. Joel Arimany         2015-16             1'90

De l’etapa a Primera hi és també un home mític com Michael Olunga (1’93), autor d’un hat-trick contra el Las Palmas el 2018, Bounou, Bernardo i Juanpe (1’92) o Krejci i Iraizoz (1’91). Curiosament, Pyschur no és el jugador més alt de Segona. Aquest honor correspon al porter del Mallorca, Lukas Bergström. El finlandès, de 24 anys i format al Chelsea, mesura 2’05 metres i és el sostre de la categoria de plata. El rècord fins ara el tenia Lacina Traoré, un davanter de l’Sporting (2016-17) que feia 2’03 metres. A Primera, els futbolistes més alts són els madridistes Courtois (2’00) i Hujsen (1’97) i el porter suplent del Getafe, Letacek (1’96).

El japonès Hiroshi, amb Arnal Llibert Conde, abans d'un partit a Vallecas el 2009

El japonès Hiroshi, amb Arnal Llibert Conde, abans d'un partit a Vallecas el 2009 / Rayo Herald

El cinquè del FIATC Girona

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Alguns aficionats gironins fan broma dient que Pyschur podria jugar al FIATC Girona. Per alçada no seria perquè només Geben, Kunc (2’07), Nguessan (2’06) i Maric (2’06) són més alts que el davanter del Girona FC.

Pedro Alcalá amb Shibasaki en un Tenerife-Girona del curs 16-17

Pedro Alcalá amb Shibasaki en un Tenerife-Girona del curs 16-17 / El Día

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