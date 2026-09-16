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Virus FIFA: El Girona pot perdre fins a vuit jugadors pels duels contra l'Albacete i el Mallorca

La selecció espanyola sub18 convoca Junior Zamorano per disputar un torneig a Suïssa i és la primera baixa segura pels dos partits

La Segona Divisió no s'atura durant les finestres FIFA i Quique Álvarez pot quedar-se en quadre per encarar els dos duels a Montilivi si tots els internacionals són cridats

Junior Zamorano celebra el seu gol contra el Castelló

Junior Zamorano celebra el seu gol contra el Castelló / David Aparicio

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Ara que estan tant al dia les alertes des de les institucions de possibles tempestes fortes, a Montilivi fa dies que estan molt pendents de si els en cau una de ben grossa aquest final de setmana. No és pas que hi hagi degoters ni risc d’inundació sinó que el Girona pateix per si les convocatòries internacionals dels dos caps de setmana següents el deixen en quadre pels partits contra l’Albacete i el Mallorca. Perquè la Segona Divisió, a diferència de la Primera, no s’atura i es continua jugant sense els jugadors internacionals. I a Montilivi n’hi ha quants susceptibles de ser cridats. Fins a vuit, pel cap baix, poden ser baixa pels dos partits consecutius que jugarà l’equip a l’estadi: Vanat, Pyschur i Krapyvtsov (Ucraïna), Boñar i Izan (Espanya sub21), Junior Zamorano (Espanya sub18), Asprilla (Colòmbia) i també Furtado (Portugal sub19). Això si, Ghana no cita Mumin i Guinea, Lass Kourouma.

De moment, avui ja ha arribat la primera mala notícia en forma de convocatòria de Holmes Junior per part d’Espanya sub18 per disputar un torneig UFEA a Suïssa en el qual jugarà un mínim de quatre partits contra Costa d’Ivori, Brasil i Canadà i un altre contra el millor de l’altre grup. Els partits es jugaran tots a Nyon del dijous 24 al dissabte 3 d’octubre. Junior està citat ja dilluns que ve a las Rozas per dimarts anar-se’n cap a Suïssa.

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