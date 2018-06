Girona s'ofereix a acollir refugiats de l'«Aquarius»

L'Ajuntament de Girona s'ha ofert per acollir al municipi persones refugiades provinents del vaixell Aquarius. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va expressar dimecres la voluntat de l'Ajuntament d'ajudar en tot el que sigui possible les persones que actualment es troben al vaixell Aquarius.

«Ens posem a disposició del president de la Generalitat, Quim Torra, i de les institucions catalanes per acollir les persones que faci falta a la nostra ciutat. Estem davant d'una situació d'emergència a la qual hem de respondre amb humanitat i dignitat», va manifestar l'alcaldessa. Per ara, d'acord amb la disponibilitat dels recursos que es gestionen des d'Igualtat i Drets Socials, des del consistori s'ha ofert allotjament i ajuda per acollir dues famílies a la ciutat.

El vaixell Aquarius va rescatar 629 persones del mar Mediterrani dissabte a la nit. Després de la negativa de diversos països a rebre el vaixell, aquesta setmana el Govern espanyol va decidir obrir-li les portes per raons humanitàries i està previst que arribin al port de València en els propers dies.

Des de l'Ajuntament, a través dels serveis d'Igualtat i Drets Socials i de Cooperació, s'han establert contactes amb la Xarxa de Ciutats Refugi d'Espanya per traslladar al govern de l'Estat la necessitat de complir amb els compromisos pactats amb Europa i desbloquejar les ajudes en relació amb les persones refugiades.

Al llarg d'aquesta setmana, el grup municipal de la CUP- Crida per Girona i també la Plataforma Girona Acull van reclamar públicament al consistori gironí que s'oferís a acollir persones refugiades d'aquest vaixell tal com estaven fent altres poblacions catalanes i de la resta de l'Estat i lamentaven el silenci municipal.