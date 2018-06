La cadira que detecta obstacles

Quatre joves estudiants de Montilivi han dissenyat un sistema per detectar obstacles a les persones que van en cadira de rodes.

e moment aquest sistema l'està fent servir l'Arnau Estanyol, un jove gironí amb paràlisi cerebral i ceguera. La seva mare, la Cloti Montgrí, agraeix la dedicació dels alumnes i posa en valor la millora de qualitat de vida que suposa per el seu fill. «Només el fet de no haver de demanar que el portem a un lloc o un altre, per a ell és molt important», destaca la mare. Ara, l'objectiu és comercialitzar aquest sistema i per això, unes companyes dels dissenyadors, que han cursat un cicle d'Administració i Finances, han preparat un pla d'empresa, i busquen capital per poder tirar endavant el projecte.

El que fins ara només era «quelcom impensable» per a la Cloti Montgrí i el seu marit s'ha convertit en realitat. L'Arnau, el seu fill de 19 anys afectat per una paràlisi cerebral i una ceguera total, ha aconseguit millorar la seva autonomia. Tot plegat gràcies a l'enginy de l'Àlex Sánchez, en Pau Ruscalleda, l'Enric Isard i en Xavier Llopart, que han aconseguit que es pugui moure en espais petits amb la seva cadira de rodes, sense la supervisió permanent d'un educador o un familiar.

Si durant el recorregut apareix un impediment a la dreta sona un avís greu, si és a l'esquerra el so és més agut i en funció de la proximitat l'alerta es torna més repetitiva. «La veritat és que vam buscar si hi havia algun precedent de sistemes similars, però no en vam trobar, així que podem dir que hem començat de zero», assenyala l'Àlex Sánchez.

Els quatre joves s'han inspirat en l'aplicació que molts vehicles tenen, i que facilita l'aparcament. Els sensors van connectats a dos altaveus que estan instal·lats a la part posterior i que són els encarregats d'avisar l'Arnau. A més, els quatre estudiants han incorporat un connector que permet escoltar música. «Sabem que li agrada molt i per això ho vàrem posar», ha destacat Sánchez.

La Cloti Montgrí assenyala que l'invent ha estat «un gran pas endavant» per a l'Arnau, ja que no ha d'estar contínuament vigilat, cada cop que es vol moure amb la cadira elèctrica. La mare reconeix que el sistema no li permetrà sortir al carrer sense vigilància, però es mostra «molt satisfeta» amb «les grans possibilitats» que se li obren.

En aquest sentit, la Cloti espera que «d'aquí a pocs anys» s'hagi pogut avançar en aquest camp i, per tant, el que s'ha iniciat aquest divendres amb l'Arnau sigui «el començament d'una millor qualitat de vida» per a persones que pateixen malalties que les obliguen a estar en cadira de rodes.