Girona abordarà l'educació del futur amb la segona «Creativation talks»

La Fundació per la Creativació organitza el dia 10 de juliol a l'Auditori de Girona la segona edició de les Creativation talks: eines per educar, inspirar i transformar. La jornada vol inspirar els participants per transformar l'educació del futur a través de la creativitat i la innovació, i està dirigida a mestres, professors i educadors de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius i universitaris, així com a pares, empresaris, directius i totes les persones interessades en els reptes de futur i la nova educació. En total, es preveu que hi participin més de 400 persones.

La jornada s'estructurarà en quatre blocs. El primer analitzarà com han de ser els docents del futur, de manera que s'exposaran experiències de mestres que inspiren, orienten i faciliten el procés d'aprenentatge de cada alumne. La psicòloga i escriptora Begoña Ibarrola serà l'encarregada d'obrir el bloc amb una xerrada titulada Mestres que inspiren, mentre que a continuació hi haurà un cas pràctic a càrrec de Hanan El Yazidi Tadmori i Maria Major, alumna i professora respectivament. També es farà un taller pràctic amb Josep Manel Marrasé, subdirector de l'Escola Hamelin-Internacional Laie de Barcelona, on s'abordarà com es pot educar a través de les emocions.

El segon bloc estarà dedicat als mètodes d'aprenentatge innovadors. En aquest cas, la professora i investigadora Maria Acaso oferirà la classe magistral Com aplicar pedagogies invisibles a les aules?, mentre que Clara Bartra, directora del Growth Center de GB Foods, oferirà un cas pràctic sobre Competències per sobreviure, disfrutar i tenir un futur. El taller pràctic anirà a càrrec de Franc Ponti i el director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, i se centrarà en Com portar el design thinking a les aules.

El matí es tancarà amb dos convidats especials: Mischa Dohler, professor resident al King's College de Londres i expert en l'internet de les habilitats, i Halldor Mar, el músic islandès que recentment s'ha fet popular per presentar el programa Katalonski a Televisió de Catalunya.

Després de dinar, l'experta en educació Olga Casanova obrirà el tercer bloc amb la classe magistral Com dissenyar l'escola de futur?. A continuació, Pep Garcia, fundador de MaxChief Europe, explicarà el cas pràctic sobre com co-crear les aules de futur juntament amb els alumnes, i el director de Transformació i Innovació organitzativa del Grupo Prisa, Alberto González Pascual, dirigirà un taller sobre com transformar les escoles a nivell organitzatiu.



Generació hiperconnectada

A continuació hi haurà una actuació de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines que servirà per obrir el quart bloc. En aquest cas, la conferència magistral anirà a càrrec de la psicòloga social Dolors Reig, que parlarà sobre La generació hiperconnectada. A continuació, la directora d'I+R d'El Celler de Can Roca, Héloïse Vilaseca, oferirà un cas pràctic titulat De l'educació del saber a l'educació del crear. Finalment, el bloc també comptarà amb un taller a càrrec del psicòleg, educador i periodista Jaume Funes, titulat: Els nous adolescents, i ells què en pensen?, que consistirà en una conversa amb adolescents per saber quins són els seus interessos i inquietuds.

Tots els blocs es tancaran amb una àgora de debat entre tots els participants. A més, la jornada s'acabarà amb una xerrada d'un convidat sorpresa que es desvetllarà el mateix dia de l'acte.