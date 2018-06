Girona obre la convocatòria de subvencions per a les biblioteques escolars

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2018-2019, que estarà oberta fins al 5 de juliol. Un any més, el consistori promou aquests ajuts amb l'objectiu de finançar projectes o activitats que potenciïn les biblioteques escolars dels centres educatius perquè puguin complir la seva funció com a facilitadores d'accés a la informació i de suport a l'aprenentatge i a la promoció lectora. Aquesta convocatòria s'emmarca en el Programa de Subvencions adreçat als centres educatius de la ciutat.

La convocatòria inclou tres línies diferents de subvencions: dotació econòmica per a l'adquisició de fons per a la biblioteca escolar; «Activa la biblioteca», per a la millora i impuls de les biblioteques escolars com a espai d'aprenentatge i de suport a la docència, i la «Biblioteca escolar oberta al barri», per finançar l'obertura al barri de les biblioteques dels centres educatius en horari extraescolar com a espais d'accés a la informació i de suport a l'aprenentatge i a la recerca.

«L'aposta per a la millora de les biblioteques escolars ha estat una constant per part d'aquest ajuntament i la prova és que, una vegada més, s'ha incrementat l'aportació global que es destina a la convocatòria», ha explicat el regidor de Cultura, Carles Ribas.

La dotació pressupostària per aquesta convocatòria és de 43.950 euros, un import que s'ha pogut ampliar gràcies a fons propis i també gràcies a una subvenció rebuda per part de la Diputació de Girona.