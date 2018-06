Girona recorda els 30 anys de la primera entitat LGTBI amb una marxa contra l'odi

Ara fa 30 anys, es va crear a Girona la primera organització LGTBI de la ciutat, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. A partir d'aquí van anar sorgint, progressivament, el Grup de Lesbianes de Girona, Girona Orgullosa i Sin Vergüenza, de la UdG, que actualment s'anomena Diversa.

Totes aquestes entitats formen part de la Comissió Unitària de 28 de juny, que, per commemorar l'efemèride, s'encarregarà avui d'organitzar una manifestació que anirà des de la plaça de la Independència fins a la plaça del Pallol, on es faran els parlaments i a continuació hi haurà una festa amenitzada pel discjòquei Zerzedilla i la banda de música electrònica Otter Groove Vs Blend. Com que la convocatòria és en àmbit català, està previst que vingui, com a mínim, un autobús des de Barcelona.

En aquesta ocasió, el lema de la marxa serà «Aturem l'odi i l'LGTBI-fòbia». Tal com va explicar un dels membres de la Comissió, Pau Gàlvez, segons les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia, un 17% de les denúncies que reben pel que fa a Catalunya procedeixen de les comarques gironines.

Tot i això, Gálvez va remarcar que generalment només s'arriben a denunciar un 10% dels casos que es produeixen. Alguns dels casos que s'han registrat enguany a les comarques gironines són les pintades homòfobes en un poble de l'Alt Empordà i el passeig de l'autobús Hazte Oír, tot i que, segons van indicar els membres de la Comissió, cada cop hi ha més ajuntaments sensibilitzats i que organitzen més activitats.

Les víctimes d'Orlando



La celebració d'avui servirà també per recordar les víctimes d'un atemptat homòfob a Orlando (Estats Units) ara fa dos anys. D'altra banda, el dia 28 de juny -Dia Internacional de l'Orgull LGBTI- es farà un vermut reivindicatiu i el dia 30 hi haurà la manifestació principal a la ciutat de Barcelona. També està previst, el dia 27, a la biblioteca de Santa Cristina d'Aro, la presentació del còmic Sobreviure a l'ambient a càrrec del dibuixant Sebas Martín. L'acte es podria repetir més endavant a Salt, malgrat que encara no està confirmat.