L'Ajuntament treballarà per estendre a la ciutat els horaris europeus

L'Ajuntament de Girona farà pedagogia per estendre els horaris europeus als diferents sectors i equipaments de la ciutat. El consistori s'ha adherit al Pacte del Temps i ara farà una diagnosi i recollirà propostes per impulsar l'adaptació. Es preveu que el document estigui enllestit al febrer. El promotor de la Reforma Horària, Fabián Mohedano, vol que l'adaptació s'estengui «com una taca d'oli». El Pacte del Temps dona continuïtat a la Xarxa per a la Reforma Horària, de la qual ja en formen part 36 empreses gironines. L'objectiu és que, de cara al 2019, la xifra d'empreses ja arribi a la cinquantena.