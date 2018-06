Anul·len el trasllat forçós de la mossa expedientada per criticar Puigdemont

Una jutgessa de Barcelona ha anul·lat el trasllat forçós d´una agent dels Mossos d´Esquadra a qui el director de la policia catalana va expedientar per proferir comentaris ofensius en les xarxes socials cap a l´expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En la sentència, la titular del jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona dona la raó a la mossa i anul·la el seu trasllat forçós de la sala de comandament de la regió policial de Girona a la presó de Puig de les Basses de Figueres, adoptat per la direcció dels Mossos com a mesura cautelar per l´expedient que tenia obert.

La jutge, que també ordena a la Generalitat que aboni a l´agent 300 euros en concepte de costes processals, conclou que la resolució sobre el trasllat forçós no ofereix «motius suficients», ja que la decisió de canviar-li el lloc de feina i les funcions no està «prou motivada» ni s´«ajusta» als fets pels quals es va incoar el procediment.

La mossa, representada pel despatx Aranda, Melgar & Tàsies, va al·legar que aquesta era la tercera mesura cautelar que la direcció dels Mossos li imposava pel mateix cas, ja que primer la van suspendre per un mes, que van prorrogar i després la van traslladar a la comissaria d´Arenys de Mar, encara que les dues decisions també han estat impugnades.

La direcció política dels Mossos va expedientar l´agent en transcendir que havia publicat en el seu perfil de Facebook comentaris ofensius cap al llavors president de la Generalitat.