Envolten i increpen uns policies a Salt després de la persecució d'un conductor

Un grup de persones va increpar dues patrulles policials a la localitat de Salt mentre aquests perseguien un conductor que s´havia saltat un control. Els fets es van produir la nit de dijous a divendres. Cap a quarts de dotze, el conductor –que portava una furgoneta- es va saltar un control de la Policia Municipal de Girona. L´home va fugir en direcció a Salt, perseguit per una patrulla de policies que l´havien vist.

Una patrulla dels Mossos d´Esquadra, que feia vigilància per Salt, va veure la persecució que s´estava portant a terme i s´hi va afegir. El conductor de la furgoneta, amb les dues dotacions al dar­rere, va arribar fins als edificis del grup Sant Jaume (situats al davant de l´Ajuntament de la vila).

L´home va baixar de la furgoneta i va entrar corrents al bloc situat al número tretze. Va ser llavors quan les dues patrulles van entrar a darrere seu i, quan es trobaven al mig de l´escala de l´edifici, es van veure envoltades per un grup de persones. Totes elles havien presenciat la persecució des del carrer.

Després de rodejar els agents de la Policia Municipal i els Mossos, el grup va començar a increpar-los. Tot i que algunes fonts havien assegurat que s´havien produït agressions als agents, la policia local de Salt ho va desmentir ahir a la nit a través de Twitter.



Suport policial



Els policies van demanar recolzament i fins a la zona es van desplaçar més unitats dels Mossos d´Esquadra i també de la Policia Local de Salt. Allà, totes elles van aconseguir rebaixar la tensió que s´havia creat arran de la persecució i dispersar els veïns que havien protagonitzat els aldarulls.

Els policies van localitzar el conductor de la furgoneta i se´l van endur fins a la comissaria de Salt per identificar-lo. Li han obert diligències pels delictes de desobediència, conducció temerària i per no tenir permís de conduir.